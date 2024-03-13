الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

سيامات جديدة بكنيسة الروم الأرثوذكس بمناسبة احتفالات الصوم الكبير

كنيسة
كنيسة

سيم البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في دير القديس سابا البطريركي التاريخ بالإسكندرية خلال القداس الإلهي، الأسقف المنتخب بوليكاربوس أسقفًا على أسقفية بونيا وكيساجاني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

شارك في القداس الإلهي المتروبوليت غفرائيل مطران ليوندوبوليوس (الاسماعيلية)، المتروبوليت بندليمون مطران بطليموس، المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسِيُو (بورسعيد)، المتروبوليت جرمانوس مطران داميتاس (دمياط)، الأسقف برودروموس أسقف توليارا وجنوب مدغشقر، الأسقف إيزاك أسقف بوجمبورا وبوروندي، الأسقف كوزماس أسقف جوبا وجنوب السودان، والأسقف إستيفانوس أسقف إيبونوس. ومعاون في القداس الإلهي عدد من كهنة الإسكندرية

حضر القداس الإلهي والشرطونية القنصل العام لليونان بالإسكندرية السيد/ يوانيس بيرجاكيس، رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية، السيد/ أندرياس فافياديس. ووالدان وأفراد عائلة الأسقف المرسوم وزوار من اليونان. والعديد من الشعب المؤمن من مدينة الإسكندرية.

في كلمة صاحب الغبطة أشاد بالأسقف الجديد في خدمته في أفريقيا لمدة 12 عامًا. ففي مدغشقر تعلم اللغة المالاجاشية خلال فترة قصيرة، وفي الكونغو تعلم اللغتين اللينجالا والفرنسية، وهو الآن يتعلم اللغة السواحيلية أيضًا.

في نهاية القداس الإلهي استقبل البابا ثيودروس والأسقف الجديد المهنئين في قاعة العرش البطريركي بالدير.

من جهة اخرى، تحت رعاية نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إييارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نظم نشاط يسوع السجين بالإيبارشية، يومًا روحيًا لأسر أعضاء الخدمة، وذلك بمقر المطرانية، تحت شعار "ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص".

بدأ اليوم بالصلاة، أعقبها كلمة الأب ميخائيل إبراهيم، مسئول الخدمة بالإيبارشية، تلاها، فقرات الترانيم الروحية، بقيادة كورال قلب يسوع، بكنيسة العائلة المقدسة، بملوي.

كذلك، تم تقسيم الحاضرين إلى مجموعات، حيث شارك في اللقاءات الروحية كلٌ من: راهبات الراعي الصالح، راهبات صغيرات قلب يسوع الأقدس، الأخ هاني فرج، من خدام نشاط يسوع السجين بالإيبارشية، كما حضر أيضًا فريق الإرساليات، بقيادة الأب ميخائيل صبحي، راعي كنيسة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.

وايضا تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، انطلقت خدمة الاجتماع العام، بكنيسة الراعي الصالح، بالسويس.

جاء ذلك بحضور الأب أرسانيوس يوسف، راعي الكنيسة، حيث اشتركت الرعية في خدمة الكلمة الروحية، التي دارت حول "الصلاة والشكر"، انطلاقًا من نص (٢مل ٤/ ٨-٣٧).

ألقى العظة الروحية الأب چيوڤاني قاصد خير، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، كما تضمن اللقاء أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، بقيادة كورال الكنيسة "قلب الراعي".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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