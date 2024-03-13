الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

كشف تفاصيل جديدة حول حادث رهبان جوهانسبرج

الكنيسة
الكنيسة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعرض ثلاثة من الرهبان اليوم لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ما أسفر عن استشهادهما، وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس.

وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإن الجهات الأمنية في جنوب إفريقيا ألقت القبض على عضو كنسي (مصري)، لم تفصح عن اسمه، مشتبه به، من قبل

وقال أحد الناجين من الحادث خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة في جنوب إفريقيا، إنه أصيب إثر ضربه بـ"قضيب حديدي" لكنه تمكن من الفرار والاختباء.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكولونيل ديماكاتسو نيفهوهولوي، قوله إنه تم العثور على الثلاثة رهبان مصابين بطعنات.

وقال العقيد نيفهوهولوي، إن الشرطة بجنوب افريقيا لا تزال تحاول تحديد الدافع وراء القتل، مضيفًا أن المهاجمين “غادروا المكان دون أخذ أي أشياء”.

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