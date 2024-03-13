الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي باتيستا من فلورنسا الفرنسيسكاني

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي باتيستا من فلورنسا الفرنسيسكاني، وبهذه المناسبة طرح الاب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إن الطوباوي باتيستا ولد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي في فلورنسا، وانضم للرهبنة الفرنسيسكانية.

وأشار إلى أنه بعد أن ارتدي الثوب الرهباني وأمضى مرحلة الابتداء، أبرز نذوره الرهبانية مقرراً بالمشورات الإنجيلية الثلاثة: الفقر والطاعة والعفة. وبعد أن أنهي الدراسات اللاهوتية والرهبانية، سيم كاهناً فكرس حياته للإيمان والصلاة. ولم تتوارث أعماله وتعاليمه، مما يترك لنا صورة ضبابية عن شخصيته وتأثيره في المجتمع.

المصدر الوحيد الذي يزودنا ببعض المعلومات عن الطوباوي المعمدان هو كتاب السنكسار الفرنسيسكاني، الذي يسجل وفاته التي حدثت حوالي عام 1510 في كامبلي، في أبرشية تيرامو. وشهرته بالقداسة التي تعتمد شكل أساسي على تكريسه العميق وحياة صلاته المكثفة.

ويصفه كتاب السنكسار بأنه رجل "قوي في الصلاة"، مشددًا على موهبة الدموع والنشوات الروحية، التي رفعته إلى مستوى الشركة العميقة مع الله. إن نشواته، التي توصف بأنها لحظات نشوة، قادته إلى تذوق النعيم السماوي. في انتظار الحياة الأبدية.