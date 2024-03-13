الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز

الكرازة

بعد استشهاد 3 رهبان مصريين في جنوب إفريقيا.. أبرز المعلومات عنهم

رهبان جوهانسبرج
رهبان جوهانسبرج

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعرض ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس.

وتنشر الدستور بعض ما تم التوصل إليه عن السير الذاتية للرهبان  الثلاثة:

  • القمص تكلا الصموئيلى يخدم في الكنيسة القبطية الارثوذكسية في جنوب إفريقيا منذ 16 عاما.
  • يتولى منصب وكيل المطرانية أي الرجل الثاني بعد المطران مباشرة.
  • له العديد من المسؤوليات مثل سكرتير الأنبا أنطونيوس مرقس وأمين دير القديس مرقس والأنبا صموئيل المعترف.
  • الراهب مينا افا ماركوس ولد في قرية دير النغاميش بمركز ومحافظة سوهاج.
  • كان يُدعى شوكت نصرى.
  • الراهب  يسطس افا ماركوس ولد في قرية "الحواتكة" بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.
  • ترهب كل من الراهبين فى ديسمبر 2019.

وكشفت الكنيسة الأرثوذكسية عن تفاصيل تعرض 3 رهبان بجنوب إفريقيا للاعتداء. 

وقالت الكنيسة في بيان لها تعرض ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي، دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم:

- الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا.

- الراهب يسطس آڤا ماركوس.

-  الراهب مينا آڤا ماركوس.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في چوهانسبرج لمتابعة الموقف.

ويتابع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لحظة بلحظة كل التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه.

 

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