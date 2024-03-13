الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس دومينيكو سافيو

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس دومينيكو سافيو، وبهذه المناسبة قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني في نشرة تعريفية له، إن دومنيك سافيو ولد في "ريفادي كييري" بالقرب من تورينو في إيطاليا في 2 أبريل 1842، كان والده "كارلو" حداداً وأمه بريجيت خياطة، عاش دومنيك في عائلة مسيحية علمته حب الله وأهمية الصلاة وكان يخصص أوقاتاً للصلاة منذ طفولته.

ومنذ طفولته المبكرة كان دومنيك يصلّي بحرارة ويخدم القداس باندفاع وحب كبير. خلافاً لعادة ذلك الزمان حيث كان لا يحق للأولاد المناولة قبل سن الثانية عشر، تلقّى دومنيك مناولته الأولى في السابعة من عمره وقد كان ذلك حدث عظيم بالنسبة له اتخذ بعده مقاصد مهمّة وهي: سأعترف وأتناول أغلب الأحيان.. سأشارك في الذبيحة الإلهية أيام الأعياد.. صديقاي هما يسوع ومريم. الموت ولا الخطيئة.. و بقي وفياً لما وعد كلّ حياته.

تعرّف دومنيك من خلال أستاذه على القديس يوحنا بوسكو الذي كان في ذلك الوقت كاهناً يهتم بالشبيبة وفي اكتوبر سنة 1854 ذهب معه الى منتدى الصلاة في فالدوكو ليُكمل دروسه. كان دون بوسكو يُفهم شبيبته أن الله يدعوهم الى القداسة من خلال الفرح أنه يريدهم أن يحبوه، مما دفع بدومنيك الى سؤاله: ماذا عليّ أن أعمل لأصبح قديساً؟ فأجابه دون بوسكو لا تهمل أعمالك التقوية والدراسية وإلعب بفرح مع رفاقك.

فهم دومنيك سر القداسة، فكان يشجع رفاقه على الاعتراف ويهتم بالصبية الجدد، يساعد رفاقه المرضى كما أنه كان شجاعاً لا يتوانى عن تمزيق مجلة خلاعية مع رفاقه أو تأنيب أحدهم لدى تفوّهه بالشتائم.

كان دومنيك رسولاً للخير، اثناء العطل الصيفية كان يجمع الأولاد ويعطيهم التعليم المسيحي باسلوب شيّق ومحبّب، أسس مع رفاقه جمعية أطلق عليها اسم "جمعية الحبل بلا دنس" وهي مازالت تصنع الخير مع الشبيبة الى يومنا هذا، كان صبياً نشيطاً جاهزاً دائماً للخدمة.

إنّ مرض دومنيك الخطير دفع الأطباء الى إعادته الى منزله حيث الهواء النقي أملاً بشفائه ولكن مرضه تفاقم.

انتقل إلى السماء بفرح كبير في مارس 1857 وكان عمره خمسة عشرة سنة، وتابع دومنيك من الملكوت السماوي حبه لأصدقائه الشبيبة وحصل لهم على نِعَم عديدة وشفاءات منها أعجوبة شفاء ولد يدعى "البانو ساباتينو" عمره 7 سنوات سنة 1927، وأعلنه البابا بيوس الثاني عشر قديساً في 12 يونيو 1954 وهو أول قديس تعلنه الكنيسة في الخامسة عشرة من عمره.