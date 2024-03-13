الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بانعقاد مجمع الأربعة عشرية بجزيرة عمر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، بحلول ذكرى انعقاد مجمع الأربعة عشرية بجزيرة عمر.

وقال السنكسار الكنسي، إنه فى مثل هذا اليوم اجتمع بجزيرة بنى عمر مجمع على قوم يقال لهم الاربعة عشرية، وهؤلاء كانوا يعملون عيد الفصح المجيد مع اليهود فى اليوم الرابع عشر من هلال نيسان فى أي يوم اتفق من أيام الأسبوع فحرمهم أسقف الجزيرة.

وأرسل الى سرابيون بطريرك إنطاكية ، ودمقراطس أسقف روما ، وديمتريوس بطريرك الإسكندرية ، وسيماخس أسقف بيت المقدس، وأعلمهم ببدعة هؤلاء القوم. فأرسل كل منهم رسالة حدد فيها أن لا يعمل الفصح إلا فى يوم الأحد الذي يلي عيد اليهود وأمر بحرم كل من يتعدى هذا ويخالفه . واجتمع مجمع من ثمانية عشر أسقفا ، وتليت عليهم هذه الرسائل المقدسة، فاستحضروا هؤلاء المخالفين ، وقرأوا عليهم الرسائل .

فرجع قوم عن رأيهم السيىء، وبقى الآخرون على ضلالهم . فحرموهم ومنعوهم ، وقرروا عمل الفضح كأوامر الرسل القديسين القائلين : ان من يعمل يوم القيامة فى غير يوم الأحد ، فقد شارك اليهود فى أعيادهم ، وافترق من المسيحيين.