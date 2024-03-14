الكاثوليك يُحيون ذكرى الطوباوي هنري أمير الدنمارك

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بحلول ذكرى الطوباوي هنري أمير الدنمارك، من الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ان الطوباوي هنري كان أميرًا دنماركيًا، ابن الملك الأكويني ملك الدنمارك، وانضم للرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة العلمانية ، وارتدي الثوب الخاص بالرهبنة.

وانطلق في رحلة حج إلى أسيزي على طول طريق فرانتشيجينا بعد وصوله إلى بيروجيا عام 1415، توفي في مستشفى القديسين كوزما ودامياني. وتمت معجزات وآيات كثيرة بشفاعته. وتم وضع رفاته تحت المذبح العالي لكنيسة سانت أندريا في بورتا سانتا سوزانا تم إدراج اسمه بين القديسين الراعين لمدينة بيروجيا.

هذا وأقام التكوين القبطي الكاثوليكي، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بدولة الكويت، بقيادة الأب يسى زكريا، راعي الكاتدرائية، وخدّام التكوين، مسابقة "لوغوس" في الإصحاحات الخامسة عشر الأولى من إنجيل ربنا يسوع المسيح، بحسب القديس لوقا، لأبناء التكوين القبطي، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

جدير بالذكر أن برنامج "لوغوس" في مراحله، يهدف إلى جمع العائلة حول كلمة الله، فيكون جزء من التعليم في موعد التكوين بالكنيسة، والجزء الأكبر: على المخدوم، وأسرته، حتى يتمكن الجميع من متابعة قراءة كلمة الله، على مدار الأسبوع، كما يتم تنظيم مسابقة كتابية من حين لآخر، لتقييم مستوى أبناء التكوين القبطي، وتزكية روح المنافسة حول كلمة الله.