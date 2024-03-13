"الوصيَّة الخامسة شهادة حياة".. اليوم الثاني من الندوة السنوية للإكليروس

بدأ اليومُ الثّاني من ندوةِ الكَهنة، بالقُدَّاسِ الإلٰهِيِّ الَّذي ترأَّسَهُ الأنبا دانيال لُطفي، مُطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بمُشارَكَةِ الأنبا بشارة جودة، مُطران إيبارشية "أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

تلا ذلك، المُحاضرتان الأولى والثّانية: ألقاهما الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الأُولى، تحت عُنوان: "مفهوم القتل في العهد القديم [خر ٢١: ١٢- ٢٢: ٣]". والثّانية، تحت عُنوان "قانونُ العهد في سفر الخروج وعمل المُحَرِّر التّثنويّ".

تضمن اليوم الثاني من الندوة أيضًا المُحاضرتين الثالثة والرّابعة ألقاهُما الدّكتور الأب أوغسطينوس مُنير؛ الثّالثة، تحت عُنوان "قايين وهابيل في التّقليدِ اليهوديّ المَسيحيّ [تك ٤]". والرّابعة، تحت عُنوان "الوصيَّة العاشرة ووصيّة [لا تقتل]".

كما أقام معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، دورة تكوينية للمقبلين على الزواج، والعائلات حديثي الزواج، من تقديم الإعلامية "ليلى فرج".

تضمنت ورشة العمل موضوعين هامين الأول: "صدمة ما بعد الزواج"، موضحًا تعريف صدمة ما بعد الزواح، وأسباب حدوثها، وكيفية تجنب حدوث صدمة ما بعد الزواج، بالإضافة إلى كيفية تكوين علاقة زوجية صحية سليمة.

وناقشت الجلسة الثانية موضوع "العلاقة مع العائلة"، من خلال الشكل الصحي للعلاقة مع العائلة، ومعنى إكرام الأهل، والمعنى الحقيقي للترك. وانتهت الجلسة بأسئلة، وحوار مع المشاركين.

كما ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة مار جرجس، بالقصيرين.

شارك في الاحتفال الأب مجدي زكي، راعي الكنيسة، والشماس جواو، وعائلات المحتفى بهم، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية حول "نص المفلوج".

وأكد الأب البطريرك أهمية دور الجماعة في الحياة، مشيرًا إلى ضرورة التمسك بالغفران في حياتنا، كما ان الخطيئة الفردية تؤثر على الجماعة. كذلك، أجرى حوارًا مفتوحًا مع المحتفل بهم حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

وشدد بطريرك الأقباط الكاثوليك لأبنائه وبناته أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، وحضور صلاة القداس الإلهي، بانتظام، بالإضافة إلى فعل أعمال الخير.

وفي ختام الذبيحة الإلهية، تم توزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، الذين بلغ عددهم أربعة عشر فردًا، من قبل غبطة البطريرك لبطريرك