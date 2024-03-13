الأربعاء 13 مارس 2024
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الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى نقل رفات نيكيفورس المعترف

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى نقل رفات نيكيفورس المعترف رئيس أساقفة القسطنطينيّة، ويعيّد للقديس نيكيفورس في 13 يونيو. نقل رفاقه إلى كنيسة الرسل في القسطنطينيّة في 13 مارس سنة 847 في عهد البطريرك القدّيس متوديوس والإمبراطورين التقيين ثاوذورة وميخائيل.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: تعرفون أنّ مخلّصنا الإلهي، وهو الحقّ والطيبة بذاته، كان يقول لتلاميذه: "إِن لَم يَزِد بِرُّكُم عَلى بِرِّ ٱلكَتَبَةِ وَٱلفِرّيسِيّين، لا تَدخُلوا مَلَكوتَ ٱلسَّمَاوات" هذه الكلمات هي حقًّا من الرّب يسوع. هو الّذي لم يشأ أنْ يدينَ المرأة الزانية والّذي تنازل وخاطب المرأة السامريّة وكشف أسرار السماء لتلك الّتي كانت تعيش في الخطيئة. وهو الّذي رضي أن يأكل مع العشّارين المنبوذين اجتماعيًّا بصفتهم خطأة والّذي سمح للمجدليّة أن تغسِل رجليه وتمسحهم بشعرها، هو "الوَديعُ والمُتَواضِعُ ٱلقَلب"، كان يُلقي اللوم علنًا على الفريسيّين: "ٱلوَيلُ لَكُم، أَيُّها ٱلكَتَبَةُ وَٱلفِرّيسِيّونَ ٱلمُراؤون، فَإِنَّكُم تُقفِلونَ مَلَكوتَ ٱلسَّمَواتِ في وُجوهِ ٱلنّاس. فَلا أَنتُم تَدخُلون، وَلا ٱلَّذينَ يُريدونَ ٱلدُّخولَ تَدَعونَهُم يَدخُلون".

لنتذكّر الفرّيسيّ الّذي يصوّره لنا الرّب يسوع صاعدًا إلى الهيكل ليصلّي. ما هي صلاته؟ "اللّهم، أنا رجلٌ لا لوم عليه البتّة، أحفظ كلّ الأشياء بدقّة شديدة، أصوم وأؤدّي العُشر"؛ لا تجدني مقصّرًا في أيّ أمر. لا بدّ أنّك فخورٌ بي". وبالمعنى الحرفيّ، ما كان يقوله كان حقيقة: فقد كان يحفظ هذه كلّها.

ومع ذلك، ما كان حكمُ الرّب يسوع عليه؟ لقد خرج هذا الرجل من الهيكل وقلبُه خالٍ من نعمة الله. لماذا هذا الحكم؟ لأنّ هذا المسكين كان يتبجّح بأعماله الحسنة ويضعُ كماله كلّه في الطاعة الخارجيّة البحتة دون أن يهتمّ باستعدادات قلبه الداخليّة. لذلك يقول لنا ربّنا أيضًا: " إِن لَم يَزِد بِرُّكُم عَلى بِرِّ ٱلكَتَبَةِ وَٱلفِرّيسِيّين، لا تَدخُلوا مَلَكوتَ ٱلسَّمَاوات"... فإنّ الكمال هو في الواقع، في القلب لأنّ الحبّ هو الشريعة الأكمل.

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