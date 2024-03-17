اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس باتريك الأسقف

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس باتريك الأسقف، الذي ولد في بريطانيا عام 385. أسِرَ وهو شاب ونفي الى بلاد ايرلندا حيث عُهِد إليه برعاية الماشية. ولما استعاد حريته التحق بالاكليروس، وصار أسقفاً على ايرلندا. فبشَّر بكل سرور أهالي تلك الجزيرة، وهدى الكثيرين منهم الى الأنجيل، ونظّم شؤون الكنيسة فيها. توفي في مدينة "داون" سنة 461.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن كبار الأرض يمجّدون أنفسهم بامتلاكهم الممالك والغنى. أمّا الربّ يسوع المسيح، فيجد كلّ سعادته بمُلكِه على قلوبنا؛ ها هي السيادة الّتي يشتهيها والّتي قرّر أن يحقّقها بموته على الصليب: "فَصارَتِ الرِّئاسةُ على كَتِفِه".

كثر من المترجمين رأوا أن هذه الكلمات... تعني الصليب الّذي حمله مخلّصنا الإلهي على كتفيه. "ملك السماء هذا، على ما قال كورنيليس لابيد، هو معلّم مختلف جدًّا عن الشرّير: فذاك (الشرّير) يُحمِّل أكتاف عبيده أحمالاً ثقيلةً. أمّا الرّب يسوع، وعلى العكس من ذلك، فهو قد حمل على أكتافه حِمْل رئاسته؛ حمل الصليب طوعًا أراد أن يموت ليملك على قلوبنا". أما ترتليانس فقد قال: "في حين أنّ ملوك الأرض يحملون في أيديهم الصولجان ويضعون التاج على رأسهم علامةً لسلطتهم، فإن الرّب يسوع المسيح حمل الصليب على كتفيه. وكان الصليب العرش الّذي صعد عليه ليؤسّس ملكوت حبّه"...

من جهة اخرى ترأس سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد تجليس قداسة البابا فرنسيس، على كرسي القديس بطرس، بالفاتيكان.

أقيم الاحتفال بكنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، بوسط البلد، بمشاركة سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وسيادة المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك.

شارك أيضًا الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، حيث قام كورال سان جوزيف، بقيادة الاب بطرس دانيال، بتقديم ترانيم عدة.

كذلك، حضر الاحتفال ممثلون للكنيستين الأرثوذكسية، والأسقفية، والأزهر الشريف، والسفارات، والقنصليات لمختلف الدول بالقاهرة.