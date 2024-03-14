الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بحلول ذكرى القديس إلدرادو من نوفاليسا رئيس الدير

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بحلول ذكرى القديس إلدرادو من نوفاليسا رئيس الدير، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه ولد إلدرادو في النصف الثاني من القرن الثامن في مقاطعة ناربوننسيس القديمة ("مقاطعة أبود")، في منطقة يغمرها نهر ديرادوس فلومن، وهو نهر ديرادوس اليوم، هو الرافد الأيسر لنهر الرون، لعائلة من الطبقة الأرستقراطية المحاربة الفرنجية.

وتابع الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، لما توفي والديه ورث ثروة كبيرة، أخيرًا قرر التخلص تمامًا من كل الأموال، لأنه شعر بتعلقه بها أكثر من اللازم، فقد أعطى جزءًا منها للكنيسة وأعطى الباقي للفقراء، ثم غادر بحثًا عن دير يتبع نظامًا صارمًا للغاية.

وأضاف سافر في جميع أنحاء بروفانس وآكيتاين وإسبانيا، ووصل أخيرًا إلى إيطاليا، وهناك سمع عن نوفاليسا، وهو دير يضم 500 راهب، ويديره القديس الأب أمبولفو بكل نشاط. وأنضم إلدرادو لهذا الدير، وتعلم سريعاً القوانين الرهبانية للقديس بنديكتوس، وأقوال القديس كولومبا وكتابات القديس باسيليوس. وقبل أن يرتدي الثوب الرهباني، عُهد إليه برعاية الكرم في حديقة الدير.

تعيينه معلماً للرهبان الصغار

ثم عين معلماً للرهبان الصغار (المبتدئين) بعد وفاة أمبولفو، تم تعيين هيو، ابن شارلمان، رئيسًا للدير، لكنه كان غائبًا في كثير من الأحيان، ولولا إلدرادو، لكان الدير قد عانى كثيرًا من غيابه.

بناء كنيسة مكرسة للقديس بطرس الرسول

أدار إلدرادو الدير بنجاح كبير لدرجة أنه بعد وفاة أوغو، تم انتخابه رئيسًا للدير. لقد فعل الكثير من أجل الدير: قام ببناء كنيسة مكرسة للقديس بطرس الرسول، وبنى ديرًا آخر في فرنسا لتوفير الضيافة للعديد من المسافرين والحجاج الذين توجهوا من شمال أوروبا إلى إيطاليا وروما والقدس. حيث تم الترحيب بأي شخص دون دفع أي شيء، وزرع حديقة جميلة كانت منتجاتها متاحة للجميع. فقد بنى برجاً داخل المنطقة المحصنة، كان الجزء العلوي منه بمثابة نقطة مراقبة والجزء السفلي يحتوي على خزانة الدير والمكتبة الشهيرة التي اعتنى بها بشكل خاص.

كان الدير قائمًا على جبل سينيس، لكن إلدرادو بنى دارًا أخرى على ممر لوتاريت، والتي أصبحت اليوم دير بريانكون. وشجع على بناء كنائس جديدة. بصفته رئيسًا لدير يتميز بأهميته السياسية والثقافية، كانت له علاقات مع ملوك الفرنجة، وتمكن من الحفاظ، ربما بفضل نبل ولادته، على موقع قوة تجاه السلطة الزمنية. فرقد إلدرادو بعطر القداسة في 13 مارس عام 840 م.