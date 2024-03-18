الأنبا ثاؤفيلوس يتبرأ من أي صفحة تحمل شعار دير الأمير تادرس

نفى الأنبا ثاؤفيلوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية منفلوط، وجود أي صفحة رسمية لدير القديس العظيم الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متبرئًا من أي صفحة تحمل اسم الشهيد تادرس.

وقالت الصفحة الرسمية لإيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس في بيان لها، :"الأحباء لا توجد حتى الآن صفحة رسمية تخص دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي حيث هناك عدد من الصفحات باسم الدير تقوم بنشر أشياء غير لائقة".

الاعتراف بدير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي بمنفلوط ديرًا عامرًا بالآباء الرهبان

هذا وكان قد اعترف المجمع المقدس الذي يضم أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية في دور انعقاده الأحدث، بدير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي بمنفلوط، ديرًا عامرًا بالآباء الرهبان يدرج ضمن الاديرة المعترف بها في الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

ويقع دير الأمير تادرس الشطبي، ضمن الحزام الجغرافي لايبارشية منفلوط التي يشرف عليها الانبا ثاؤفيلس.

دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي ببني شقير‏

يعتبر من اقدم الاديرة بالمنطقة والتي لم تنال حظ من المعرفة وهو بالقرب من دير مار مينا المعلق بابنوب ويرحع انشاء الدير الي القرن الرابع الميلادي وكانت به حركة رهبانية حتي وقت قريب وسمي الدير باسم الامير تادرس الشطبي لانه استراح فيه وهو في طريق رحلته الي شطب للقا ء والده وقد زار الدير القديس اسانسيوس الرسولي اثناء هروبه الي الصعيد محتويات الدير

1- يحتوى الدير علي الكنيسة الاثرية وهي عبارة عن مغارة منحوتة بالجبل ولهل خورسان مفصولين عن بعض بحائط

2- كنيسة القديس ابانوب هي كنيسة صغيرة حديثة تطل مباشرة علي نهر النيل غاية في الروعة والجمال

3- كنيسة القديس الانباء كاراس السائح وهي عبارة عن مغارة كبيرة منحوتة بالجبل تشبه الكنيسة الاثرية ال انها مكتشفة حديثا

4- كاتدرائية والدة الاله وهي تحت الانشاء.

