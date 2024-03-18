الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا ثاؤفيلوس يتبرأ من أي صفحة تحمل شعار دير الأمير تادرس

الأنبا ثاؤفيلس
الأنبا ثاؤفيلس

نفى الأنبا ثاؤفيلوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية منفلوط، وجود أي صفحة رسمية لدير القديس العظيم الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متبرئًا من أي صفحة تحمل اسم الشهيد تادرس.

May be an image of ‎text that says "‎الاقبان بسم الثالوث القدوس بيان مطرانية الاقباط الارثوذكس بمنفلوط تنبيه هام لايوجدأي صفحات اوجروبات على السوشيال ميديا تخص دير الشطبى العامر بمنفلوط هذاء الصفحات والجروبات تقوم بنشر اشياء غير لائقة نحذر من التعامل مع هذا الصفحات في إي شي يخص الدير دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط او دير الأمير تادرس الشطبي ببني شقير او دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي أو الشطبي العامر كما نود أن نحيطكم علما بأنه يمكنكم فقط الإطلاع عنإي شي يخص دير الشطبى العامر بمنفلوط عن طريق الصفحة الرسمية إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس الصفحة الرسمية باسم مطرانية منفلوط للأقباط الارثوذكس‎"‎

 

وقالت الصفحة الرسمية لإيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس في بيان لها، :"الأحباء لا توجد حتى الآن صفحة رسمية تخص دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي حيث هناك عدد من الصفحات باسم الدير تقوم بنشر أشياء غير لائقة".

الاعتراف بدير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي بمنفلوط ديرًا عامرًا بالآباء الرهبان

هذا وكان قد اعترف المجمع المقدس الذي يضم أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية في دور انعقاده الأحدث،  بدير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي بمنفلوط، ديرًا عامرًا بالآباء الرهبان يدرج ضمن الاديرة المعترف بها في الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

ويقع دير الأمير تادرس الشطبي، ضمن الحزام الجغرافي لايبارشية منفلوط التي يشرف عليها الانبا ثاؤفيلس.

دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي ببني شقير‏

يعتبر من اقدم الاديرة بالمنطقة والتي لم تنال حظ من المعرفة وهو بالقرب من دير مار مينا المعلق بابنوب ويرحع انشاء الدير الي القرن الرابع الميلادي وكانت به حركة رهبانية حتي وقت قريب وسمي الدير باسم الامير تادرس الشطبي لانه استراح فيه وهو في طريق رحلته الي شطب للقا ء والده وقد زار الدير القديس اسانسيوس الرسولي اثناء هروبه الي الصعيد محتويات الدير

1- يحتوى الدير علي الكنيسة الاثرية وهي عبارة عن مغارة منحوتة بالجبل ولهل خورسان مفصولين عن بعض بحائط
2- كنيسة القديس ابانوب هي كنيسة صغيرة حديثة تطل مباشرة علي نهر النيل غاية في الروعة والجمال
3- كنيسة القديس الانباء كاراس السائح وهي عبارة عن مغارة كبيرة منحوتة بالجبل تشبه الكنيسة الاثرية ال انها مكتشفة حديثا
4- كاتدرائية والدة الاله وهي تحت الانشاء.
 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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