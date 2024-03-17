اليوم.. الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي جياكومو كوزمانو الكاهن

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي جياكومو كوزمانو الكاهن، وعلى خلفية الاحتفالات أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية، قال خلالها: انه ولد جياكومو في 15 مارس عام 1834م في جزيرة باليرمو بإيطاليا . والده يدعى جياكومو كوزمانو وامه تدعى مادالينا باتي، وكان تريبه الرابع من بين خمسة أطفال .

في سن الثالثة فقد والدته في وباء الكوليرا. أصبحت أخته الكبرى فينتشينسينا ، المسئوله عن تربيته هو وأخوته ، فنقلت الفضائل المسيحية إليه . عندما كان طفلاً ، أظهر اهتمامه بالفقراء والمحتاجين وكذلك بالحماس التبشيري ، في المنزل كان دائما كان مخزن الطعام مغلقاً لأن جياكومو الصغير لم يتردد في إعطاء كل شيء للفقراء الذين طرقوا بابه.

شهد بعض الناس على كرمه عندما التقى برجل فقير بارد على طول الطريق ، وتبرع بقميصه لتغطيته ، أو عندما ألقى حذائه من الشرفة لصالح صبي فقير سار حافي القدمين. من الأعوام 1841 إلى 1851 درس في معهد القديس ماسيمو للرهبان اليسوعيين في باليرمو ، وقد اجتذبه المثل الأعلى التبشيري.فبدا يقرأ مجلات المبشرين الذين عملوا في جبال روكي بأمريكا الشمالية بحماس كبير ، ويرغب أيضًا في أن يكونوا جزءًا من تلك المجموعة.

مارس مهنة الطب لمدة أربع سنوات في باليرمو وفي سان جوزيبي جاتو ، حيث كان للعائلة ممتلكات كان يديرها. اشتهر بتقديم العلاج المجاني للفقراء ، الذين لا يستطيعون كالمعتاد القيام بزيارة طبية ، وهو يشعر أنه لم يكن كافيًا لمداواة أجساد الناس ، بل يجب القيام بشيء أكبر. يتحدث مع أخته ، وهو يثق في رغبته في أن يصبح راهباً من الكبوشيين حتى يتمكن من خدمة الفقراء عن قرب. فطلب إرشاد المونسنيور دومينيكو تورانو ، وهو كاهن معروف في المدينة، بعد أن أدرك ما كان يجري في داخل الطبيب الشاب ، فأرشاده إلى الكهنوت.

من جهة اخرى، بدأ اليومُ الثّالث لندوةِ الكَهنة، بالقُدَّاسِ الإلٰهِيِّ الَّذي ترأَّسَهُ نيافَةِ الأنبا بشارة جودة، مُطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بحضور نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

تضمن اليوم الثالث المُحاضرةُ الأُولى تحت عُنوان "وصيَّة لا تقتل من العنف اللّامُتناهي إلى تقنين العُنف"، ألقاها الأبُ رالف چرمانوس.

كذلك، المُحاضرتان الثانية والثالثة: ألقاهُما الدّكتور القَسّ عاطف مهنّي، الثّانية: تحت عُنوان "ووصيّة لا تقتُل في ضوء العزة على الجبل [مت ٥]". والثّالثة، تحت عُنوان "يسوع المسيح بين العُنف والسّلام اللّاعُنفيّ في كلامِه وأعمالِه".

تضمن اليوم أيضًا المُحاضرةُ الرّابعة: تحت عُنوان "وصيَّة لا تقتل وحياتنا المُعاصرة"، ألقاها الأب رالف چرمانوس". وٱختُتِمَ اليوم بصلاة المسبحة الوردية.