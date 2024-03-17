الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأحد.. الكاثوليك في مصر يبدأون أول أيام الصوم الكبير

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم أول أيام صومها الاربعيني الكبير وعلى خلفية الاحتفالات، بدأ اليومُ الثّالث لندوةِ الكَهنة، بالقُدَّاسِ الإلٰهِيِّ الَّذي ترأَّسَهُ بشارة جودة، مُطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بحضور الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

تضمن اليوم الثالث المُحاضرةُ الأُولى تحت عُنوان "وصيَّة لا تقتل من العنف اللّامُتناهي إلى تقنين العُنف"، ألقاها الأبُ رالف چرمانوس.

كذلك، المُحاضرتان الثانية والثالثة: ألقاهُما الدّكتور القَسّ عاطف مهنّي، الثّانية: تحت عُنوان "ووصيّة لا تقتُل في ضوء العزة على الجبل [مت ٥]". والثّالثة، تحت عُنوان "يسوع المسيح بين العُنف والسّلام اللّاعُنفيّ في كلامِه وأعمالِه".

تضمن اليوم أيضًا المُحاضرةُ الرّابعة: تحت عُنوان "وصيَّة لا تقتل وحياتنا المُعاصرة"، ألقاها الأب رالف چرمانوس". وٱختُتِمَ اليوم بصلاة المسبحة الوردية.

كما ترأس سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد تجليس قداسة البابا فرنسيس، على كرسي القديس بطرس، بالفاتيكان.

أقيم الاحتفال بكنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، بوسط البلد، بمشاركة سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وسيادة المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك.

شارك أيضًا الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، حيث قام كورال سان جوزيف، بقيادة الاب بطرس دانيال، بتقديم ترانيم عدة.

حضر الاحتفال ممثلون للكنيستين الأرثوذكسية، والأسقفية، والأزهر الشريف والسفارات، والقنصليات لمختلف الدول بالقاهرة.

وايضا أقام التكوين القبطي الكاثوليكي، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بدولة الكويت، بقيادة الأب يسى زكريا، راعي الكاتدرائية، وخدّام التكوين، مسابقة "لوغوس" في الإصحاحات الخامسة عشر الأولى من إنجيل ربنا يسوع المسيح، بحسب القديس لوقا، لأبناء التكوين القبطي، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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