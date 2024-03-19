"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي جيوفاني نيبوموسينو زيجري

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي جيوفاني نيبوموسينو زيجري إي مورينو – المؤسس.

وعلى خلفية الاحتفالات اطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: إنه ولد خوان نيبوموسينو زيجري إي مورينو في 11 أكتوبر 1831م في غرناطة لعائلة مسيحية ثرية، تنحدر من طبقة النبلاء العرب القدماء . قدم له والداه، أنطونيو زيغري مارتن وجوزيفا مورينو إسكوديرو، تعليمًا جيدًا ودقيقًا. لقد صاغوا شخصيته الغنية بالقيم الإنسانية الإنجيلية، وجعلوه مسيحياً حقيقياً، ومهتماً لقضية الفقراء.

وكان طالبًا ممتازًا وذو شخصية قوية. لقد تابع الدراسات الإنسانية والفقهية، وتميز بذكائه، وقبل كل شيء، بإنسانيته العظيمة وحياة مسيحية مكثفة: مكرسة للصلاة والمحبة تجاه الفقراء. إن الله الآب، الذي يدعو من يريد أن يقوم بأعماله العظيمة، دعاه إلى المشاركة في كهنوت يسوع المسيح لنشر إنجيل المحبة الفدائية بين البشر. التحق بدراساته في إكليريكية سان ديونيسيو في غرناطة ورُسم كاهنًا في كاتدرائية غرناطة، ورُسم كاهنًا في 2 يونية عام 1855م عن عمر يناهز 24 عام. وعين راعياً في عدة أبرشيات أبرشية غرناطة، في عام 1869 انتقل إلى ملقة كنائب عام ومستشار، وراعياً أيضا وأستاذًا في المدرسة اللاهوتية. أصبح واعظًا للملكة إليزابيث الثانية.

تأثر بشدة عندما رأي البؤس والفقر منتشر في أماكن عديدة، ففي16 مارس 1878، أسس راهبات المحبة المرسيداريات (جماعة راهبات العذراء مريم سيدة الرحمة). وعهد إليهن بموهبة ممارسة جميع أعمال الرحمة الجسدية والروحية في شخص الفقراء. يعلّم الأب خوان راهباته أن "اللطف والمحبة والتواضع فقط هو الذي يجب أن يوجه كل عمل نقوم به". هناك اختبار كبير أمامه: رئيسة الجماعة اتهمت الأب خوان أمام السلطة الكنسية بإساءة معاملة راهباتها. فصدر فرمان بابوي بحرمانه من التدخل في الجماعة الجديدة التي قام بتأسيسها. محنة شديدة تأثر بها واستمرت معه ست سنوات، محنة طويلة من العار والعزلة فاضطر إلى دخول مستشفى للأمراض العقلية للعلاج.

وذات يوم سقط في الساحة ، فقامت راهبتان بمساندته لكي يجلس على مقعد قريب ، دون أن ينطقوا بكلمه واحدة معه. لأنه تم منع الراهبات من قبل رؤسائهن من الكتابة أو التحدث إلى المؤسس. عاش لمدة عشر سنوات في هجر تام، يصلي من أجل بناته، فظل يقرأ سيرة المؤسسين القديسين الذين كان لهم نفس مصيره. توفي في 17 مارس 1905، في مدينة ملقة، وحيدًا ومهجورًا. تم دفنه في كاتدرائية ملقة. ولم تعترف به الجماعة الرهبانية كمؤسس إلا بعد سنوات عديدة، على الرغم من أنه كانت هناك دائمًا أخوات حافظن على ذكراه وقداسة حياته وكلماته المليئة بالحكمة الروحية ونصائحه.

كانت حياته كلها عبارة عن إفخارستيا، خبز مكسور ليؤكل؛ قام برسالته كراعٍ، على مثال الراعي الصالح الذي يبذل نفسه من أجل خرافه، كراعي صالح يركض نحو الخراف الضالة؛ كطبيب يشفي القلوب المنكسرة، وينشر الأمل للجميع. اتسمت حياته الكهنوتية بخبرة عميقة مع يسوع المسيح الفادي، الذي تجسد له، وتعلم الطاعة حتى الألم؛ من الحب الكبير لمريم أمه والحامية التي لا مثيل لها؛ ومع ذلك، كان من الضروري الانتظار حتى عام 1925 حتى يتم الإعلان صراحةً عن أن جيوفاني نيبوموسينو زيجري إي مورينو هو مؤسس جماعة راهبات سيدة الرحمة.

لقد أنصفته واعترفت الكنيسة بفضائله البطولية وأعلنته مكرماَ في 21ديسمبر 2001م. لأنه عاش وامتلك كل الفضائل المسيحية بطريقة بطولية، ولا سيما الإيمان والرجاء والمحبة وكل تلك الفضائل الإنسانية التي تعطي تماسكًا للمحبة وتجعلها أساسية في العلاقات: التواضع، والمودة، والعذوبة، والحنان، والرحمة، والصلاح، الوداعة والصبر والكرم والسخاء والإحسان. لقد برز أيضًا بحكمته، وثباته في المعاناة، وشفافيته في البحث عن الحقيقة، وإحساسه بالعدالة في جميع أفعاله وقراراته. وتتواجد اليوم أكثر من 1200 راهبة في عدة دول لمواصلة عمله الخيري، من كوريا إلى أمريكا إلى أفريقيا. تم تطويبه على يد القديس يوحنا بولس الثاني في 9 نوفمبر 2003م.