الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

من هو القديس كونن الذي يحتفل الاقباط الارثوذكس بذكراه اليوم؟

الكنيسة القبطية الارثوذكسية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم بحلول ذكرى استشهاد القديسين أندريانوس ومرتا زوجته واوسابيوس والأربعين شهيدا، وأيضا ذكرى نياحة القديس كوش المجاهد العظيم المعروف باسم القديس (كونن)، وقال السنكسار الكنسي إنه كان هذا القديس من ضيعة أنيطانيوس من بلاد سوريا من أب- اسمه نسطر وأم اسمها ثاؤذورا، كانا يعبدان الكواكب
وكان ذلك وقت تبشير التلاميذ باسم السيد المسيح، ولما كبر كونن ظهرت منه فضائل كثيرة كالعفة والطهارة والورع والرحمة... وأراد والداه أن يزوجاه فأبي. ولكنهما أرغماه على ذلك وزوجاه. فلم يكن يهوى أن يعرف امرأته. فمكث الاثنان على ذلك الحال أبكارا.
وكان كثيرا ما يقول في صلاته: أيها الإله أرشدني إلى معرفتك الحقيقية. فظهر له ملاك الرب ميخائيل، وأمره أن يذهب إلى أحد الرسل. فمضى إليه وتعلم منه فرائض الدين المسيحى وتعمد وتناول السرائر الإلهية.
ثم داوم على سماع تعاليم الرسل. فازداد طهارة وعفة ونسكا وورعا وصلاة فمنحه الله موهبة عمل المعجزات والسلطان على الشياطين. فاجتذب أبواه وزوجته أيضا ووالديها إلى الإيمان بالسيد المسيح. ولما دخل أحد الأشرار مرة إلى إحدى المغارات ليذبح للشيطان، وعلم به هذا القديس صرخ في الشيطان وانتهره أن يقر أمام الناس من هو؟ فاعترف أنه شيطان وليس إلها. فصرخ الحاضرون قائلين: "واحدا هو إله القديس كونن". ثم آمنوا واعتمدوا.
فسمع بخبره نائب الوالي كلوديوس قيصر، فاستحضره فأقر أمامه بالمسيح، فربطه وضربه ضربا شيدا. وسمع بذلك أهل بلده ولمحبتهم له هرعوا إليه يريدون قتل الوالى فهرب منهم. أما هم فحلوا القديس بن رباطه وغسلوه من دمائه. وحملوه إلى بلدهم. فعاش عدة سنين وانتقل إلى الرب. فجعل المؤمنون داره كنيسة ووضعوا جسده فيها. وظهرت منه آيات وعجائب كثيرة.

 

كما تحتفل الكنيسة بذكرى نياحة البابا يوليانوس الاسكندرى، وكان هذا الأب طالبا بالكلية الاكليريكية التى أسسها مار مرقس ، ورسم قسا بمدينة الإسكندرية ، وقد فاق الكثيرين بعلمه وعفافه وتقواه . فرسم بطريركا في 9 برمهات ( سنة 178 م ) .وبعد اختياره رأى أن الوثنيين لا يسمحون للأساقفة بالخروج عن مدينة الإسكندرية . فكان هو يخرج سرا منها ليرسم كهنة في كل مكان . وقبل انتقاله أعلنه ملاك الرب أن الكرام الذي يأتيه بعنقود عنب ، هو الذي سيخلفه في كرسى البطريركية . وفى ذات يوم بينما كان ديمتريوس الكرام يشذب أشجاره ، عثر على عنقود عنب في غير أوانه ، وقدمه للبطريرك فسر من هذه الهدية ، وقص على الأساقفة الرؤيا، وأوصاهم بتنصيب الكرام بطريركا بعده . وقد وضع هذا الأب مقالات وميامر كثيرة، وكان مداوما على تعليم الشعب ووعظه وافتقاده ، وأقام على الكرسى الرسولى عشر سنين . 

 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل باليوبيل المئوي الأول لكنيسة القلب المقدس بالإسكندرية

نيافة الأنبا توما حبيب يترأس مراسم سيامة الأب أوغسطينوس كميل

كنيسة عذراء السجود تستضيف فعاليات الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

الأنبا بولا يترأس حفل مرور 150 عامًا على إنشاء دير ومدرسة القديس يوسف بالإسماعيلية

الأنبا باسيليوس يترأس قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماس ألفي عطية

الأنبا ثاؤفيلوس يتبرأ من أي صفحة تحمل شعار دير الأمير تادرس

اليوم.. الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي جياكومو كوزمانو الكاهن

اليوم.. الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار القديس ألكسيوس رجل الله

الأكثر قراءة

عاجل.. بيراميدز يعقد جلسة سرية مع رمضان صبحى لإقناعه بتمديد عقده

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

بالحى الشعبى.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر" (صور)

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء