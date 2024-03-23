السبت 23 مارس 2024
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الكرازة

اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى عيد القدّيسة رفقا المعترفة

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى عيد القدّيسة رفقا المعترفة ووُلدت بطرسيّة -بحسب اسمها الاصلي- في حملايا (المتن الشماليّ) في 29 حزيران 1832. فقدت أُمَّها وهي صغيرة. عملت خادمةً لدى أُسرة في سوريَّة. عادت إلى بيتها الوالديّ فرأت أباها تزوَّج ثانية. أَرادت خالتاها تزويجاها بأحدِ أقربائِهما. ففضّلت أن تتركَ البيتَ وتترهّب.

التحقت بجمعيّة المريمات وأضحت راهبة. سنة 1871، إِنتقلت إلى الرهبنة اللبنانيَّة المارونيَّة بعد إلغاء تلك الجمعيَّة، في دير مار سمعان أيطو، آخذةً اسم رفقا. وفي سنة 1885، طلبت من اللّه أن يُشركها في آلام ابنه الفادي. فشعرت منذ ذلك اليوم بآلامٍ في العين ثمّ الرأس، إلى أن امتدَّت إلى جسمها كلّه فأضحت طريحة الفراش مدّة 29 سنة. رقدت برائحة القداسة سنة 1914 في دير مار يوسف ـ جربتا. أُعلنت قداستها سنة 2001.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "مَن آمَنَ بي، وإنْ ماتَ، فسَيَحيا، وكلُّ مَن يَحيا ويُؤمِنُ بي لن يموتَ للأبد". ما معنى هذا الكلام؟ "مَن آمَنَ بي، وإنْ ماتَ مثل لِعازَر، فسَيَحْيا" لأنّ الله ليس إله أمواتٍ، بل إله أحياء. وقد سبقَ للرّب يسوع المسيح أن أعطى اليهودَ الإجابة نفسها بشأن إبراهيم وإسحَق ويعقوب والآباء الراحلين منذ زمن بعيد، حين قالَ: "أنا إله إبراهيم وإله أسحَق وإله يعقوب. فأنا لستُ إله أموات، بل إله أحياء، فهم جميعًا عندي أحياء" آمِنْ إذًا، وإنْ مُتَّ، فسَتَحْيَ! لكن إنْ لم تؤمِنْ، حتّى لو كنتَ حيًّا، فأنتَ في الحقيقة مَيت... من أين يأتي موت النّفس؟ من فقدان الإيمان. ومن أين يأتي موت الجسد؟ من فقدان النّفس. إذًا فالإيمان هو نَفسُ النّفس.

"مَن آمَنَ بي، وإنْ ماتَ في الجسد، فإنّه سَيَحي بروحِهِ إلى أن يقومَ الجسدُ فلا يموتُ أبدًا بعد ذلك. ومَن عاشَ بالجسد وآمَنَ بي، وإنْ كانَ سيموتُ بالجسد لبعض الوقت، لكنّه لن يموتَ للأبد، بفضل حياة الروح وخلود القيامة".

هذا ما أرادَ الرّب يسوع قولَه من خلال جوابه لمرتا... "أتُؤمِنينَ بهذا؟" فأجابَتْ: "نعم يا ربّ، إنّي أؤمِنُ بأنّكَ المسيحُ ابنُ اللهِ الآتي إلى العالم. من خلال إيماني بذلك، آمنْتُ بأنّكَ القيامة، وآمنْتُ بأنّك الحياة، وآمنْتُ بأنّ مَن يؤمِنُ بكَ، وإنْ ماتَ، فسَيَحْيا؛ وآمنْتُ بأنّ الإنسان الحيّ الذي يؤمِنُ بكَ، لن يموتَ للأبد".

الكنائس المختلفة في مصر القبطية الأرثوذكسية الكاثوليكية الروم الارثوذكس الإنجيليه الأسقفية الأنجليكانية عدة مناسبات هامة

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