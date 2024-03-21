مؤرخ كنسي: فكرة الاحتفال بعيد الأم تعود لـ"يعقوب فام"

يحتفل المصريون في يوم 21 مارس من كل عام بحلول عيد الأم، وهي مناسبة يحييها كل مصري على وجه البسيطة، يتبادل خلالها المحتفلين الهدايا مع أمهاتهم.

وقال المؤرخ الكنسي إبرام راجي، في تصريح له، إنه كانت الفكرة الأولى للاحتفال بعيد الأم في مصر تعود للأستاذ يعقوب فام سكرتير جمعية الشبان المسيحيين، والذي تخرج على يديه أجيال من نخبة الرجال.

وكان يعقوب فام يحتفل بعيد الأم فى نادى الشبان المسيحيين، إلا أنه أراد أن يعمم الفكرة على مستوى القطر كله، فعرض فكرة الاحتفال بعيد الأم على السيدة إيلين تادرس، حرم المرحوم اللواء كامل غبريال، التي فقدت ابنها الطيار تحتمس كامل في حرب فلسطين ، التى قامت بتكوين لجنة من كرام السيدات المصريات لنشر فكرة الاحتفال بعيد الأم في إحلال الحب في العائلة ورفع مقام الأم لتشعر أنها تؤدي عملا جليلا في إنشاء الأسرة.

تألفت لجنة الاحتفال لأول مرة برئاسة السيدة إيلين تادرس وعضوية كل من حرم حنا فام، وزكية عزيز حرم الدكتور صبري جرجس، وحرم الدكتور أمين موسى، ويعاونهم يعقوب فام.

مهدت لجنة الاحتفال بعيد الأم وعقدت مؤتمرا صحفيا يوم ١٢ فبراير ١٩٥١ بنادي جمعية الشبان المسيجيين، حضره مندوبون عن الصحف والمجلات، وطالبت فية السيدة إيلين بنشر الفكرة.

كما قام الكاتب الصحفي الكبير علي أمين، بنشر سلسلة مقالات بجريدة الأخبار في عموده “فكرة”، يدعوا المصريين للاحتفال بعيد الأم (وليس صاحب الفكرة كما يشاع)، على حد قوله.

وكتب وديع فلسطين (مازال حيا بيننا)، وكتب عدة مقالات في مجلة الصحيفة يتساءل “أفلا ينبغي للمصريين جميعا أن يحتفلوا بعيد الأم، وهم الذين يحتفلون بعيد للطبيعة وعيد للنيل!!”.

وتابع أن أول احتفال على مستوى كل المصريين في 21 مارس أول أيام الربيع سنة 1956م، وفي العام التالي أصدرت هيئة البريد طابعا قيمته عشرة مليمات كاعتراف من الدولة بيوم عيد الأم.