الأحد 24 مارس 2024
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الكرازة

تعرف على نص ترنيمة "يارب القوات كن معنا" الخشوعية التي ترتل في الصوم الكبير

نيقولا أنطونيو
نيقولا أنطونيو

قال المطران نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، إن كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، ترنم خلال فترة الصوم الكبير بترنيمة "يارب القوات كن معنا" الخشوعية.

وأضاف أن ترنيمة "يارب القوات كن معنا" الخشوعية في العادة ترتل في صلاة النوم الكبرى خلال الصوم الأربعيني المقدس كل أسبوع من يوم الإثنين إلى يوم الخميس بعد صلاة الغروب في الكنيسة الرومية الأرثوذكسية.

نص الترنيمة:

يَا رَبَّ القُوَّاتِ، كُنْ مَعنَا، فَإِنَّهُ لَيسَ لَنَا فِي الضِّيقَاتِ مُعينٌ سِواكَ، يَا رَبَّ القُوَّاتِ ارحَمْنَا.

الآية 1: سَبِّحُوا الله فِي قُدسِهِ، سَبِّحُوه فِي سَماءِ قُوَّتِهِ.

يَا رَبَّ القُوَّاتِ، كُنْ مَعنَا، فَإِنَّهُ لَيسَ لَنَا فِي الضِّيقَاتِ مُعينٌ سِواكَ، يَا رَبَّ القُوَّاتِ ارحَمْنَا.

الآية 2: سَبِّحُوهُ لأَجلِ عِزَّتِهِ، سَبِّحُوه لِكثرةِ عَظَمَتِهِ.

يَا رَبَّ القُوَّاتِ، كُنْ مَعنَا، فَإِنَّهُ لَيسَ لَنَا فِي الضِّيقَاتِ مُعينٌ سِواكَ، يَا رَبَّ القُوَّاتِ ارحَمْنَا.

الآية 3: سَبِّحُوه بِصَوتِ البُوقِ. سَبِّحُوهُ بالكَنَّارَةِ والقِيثَارَةِ.

يَا رَبَّ القُوَّاتِ، كُنْ مَعنَا، فَإِنَّهُ لَيسَ لَنَا فِي الضيقاتِ مُعينٌ سِواكَ، يَا رَبَّ القُوَّاتِ ارحَمْنَا.

هلِّلوا لَه بالأوتارِ والمِزمارِ.

الآية 4: سَبِّحُوه بالدُّفُوفِ وَأَنَاشيدِ الطَّرَبِ، سَبِّحُوه بالمِزمارِ وَالأَوتَارِ.

يَا رَبَّ القُوَّاتِ، كُنْ مَعنَا، فَإِنَّهُ لَيسَ لَنَا فِي الضِّيقاتِ مُعينٌ سِواكَ، يَا رَبَّ القُوَّاتِ ارحَمْنَا.

الآية 5: سَبِّحُوه بصُنُوجٍ رَنَانَّةٍ، سَبِّحُوهُ بصُنُوجِ التَّهليلِ. كُلُّ نَسَمَةٍ فَلتُسبِّحِ الرّبَّ.

يَا رَبَّ القُوَّاتِ، كُنْ مَعنَا، فَإِنَّهُ لَيسَ لَنَا فِي الضِّيقَاتِ مُعينٌ سِواكَ، يَا رَبَّ القُوَّاتِ ارحَمْنَا.

الجوق الأول: سَبِّحُوا الله فِي قُدسِهِ.

الجوق الثاني: سَبِّحُوه فِي سَماءِ قُوَّتِهِ.

ثُمَّ الجَوقَانِ مَعًا بتَأنٍّ:

 يَا رَبَّ القُوَّاتِ، كُنْ مَعنَا، فَإِنَّهُ لَيسَ لَنَا فِي الضيقاتِ مُعينٌ سِواكَ، يَا رَبَّ القُوَّاتِ ارحَمْنَا.

الكنائس المختلفة في مصر القبطية الأرثوذكسية الكاثوليكية الروم الارثوذكس الإنجيليه الأسقفية الأنجليكانية عدة مناسبات هامة

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