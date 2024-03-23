السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز

الكرازة

تعرف على نص صلاة القدّيس إفرام السريانيّ التي تتلى خلال فترة الصوم الكبير

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

قال المطران نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له أنه يصلي البعض في الكنائس صلاة القدّيس إفرام السريانيّ ، خلال فترة الصوم الكبير.

نص الصلاة: 

“أيّها الربّ وسيّد حياتي، أعتقني من روح البطالة والفضول وحبّ الرئاسة والكلام البطّال. وأنعم عليّ، أنا عبدك الخاطئ، بروح العفّة واتّضاع الفكر والصبر والمحبّة. نعم، يا ملكي وإلهي، هبني أن أعرف ذنوبي وعيوبي وألاّ أدين إخوتي، فإنّك مبارك إلى الأبد، آمين”.

هذه الصلاة، التي نتلوها في خِدم الصوم الكبير جملةً، هي صلاة الصوم بامتياز. وقد تركها لنا القدّيس إفرام السريانيّ ذخيرة لقلوبنا، لنستقبح الرذيلة دائمًا، ونحبّ الفضيلة التي هي هدف انتسابنا إلى جسد المسيح.

كما أنها قانون حياة يحضنا القديس إفرام على أن نلتزم معانيه في هذا الصوم المقدس، لنبقى عليه دائمًا بالتزامنا حياة كنيسة أُرسلت في العالم، ليتبارك الله في مَن يسودهم حبُّهُ.

فمنطلق هذه الصلاة الأمور التي يجب علينا التخلص منها، وهي: "البِطالة، الفضول، حُب الرئاسة، والكلام البطال". وتلك التي يجب علينا اكتسابها، وهي: "العفة، اتضاع الفكر، الصبر، والمحبة". وأيضًا يجب علينا أن نعرف ذنوبنا وعيوبنا، وأن نتخلص مِن آفة محاسبة الآخرين على خطاياهم.

وعند تلاوة هذه الصلاة: ومع قول الجملة الأولى : “أيّها الربّ وسيّد حياتي، أعتقني من روح البطالة والفضول وحبّ الرئاسة والكلام البطّال". يَعمل الكاهن مع المصلين مطانية.

ومع قول الجملة الثانية: "وأنعم عليّ، أنا عبدك الخاطئ، بروح العفّة واتّضاع الفكر والصبر والمحبّة". يَعمل الكاهن مع المصلين مطانية ثانية.

ومع قول الجملة الثالثة: "نعم، يا ملكي وإلهي، هبني أن أعرف ذنوبي وعيوبي وألاّ أدين إخوتي، فإنّك مبارك إلى الأبد، آمين”. يَعمل الكاهن مع المصلين مطانية ثالثة.

الكنائس المختلفة في مصر القبطية الأرثوذكسية الكاثوليكية الروم الارثوذكس الإنجيليه الأسقفية الأنجليكانية عدة مناسبات هامة

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