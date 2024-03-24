الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

برعاية المطران سامى فوزى.. خطوة كنسية جديدة لمحاربة ختان الإناث

المطران سامى فوزى
المطران سامى فوزى

نظم مركز التنمية التابع للكنيسة الأسقفية حفلا ختاميا لحملة التوعية ضد ختان الإناث، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الطبية بأستراليا “MMA”، بحضور الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

أعرب رئيس الأساقفة عن شكره لكل الأيدي التي حققت كل هذه النجاحات، إذ تكون رؤية المركز هي الارتقاء بالمجتمع، وأثنى على جهود جميع المشاركين في المركز، من موظفين ومتطوعين وداعمين، معبرًا عن امتنانه لالتزامهم وحرصهم على تحقيق أهداف المركز.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من هناء شاكر، مدير البرامج والمشروعات التنموية، وفيما ألقت كرستين يعقوب من مكتب الشراكة، كلمة عن الرحلة التي مرت بها الحملة وأهميتها في المجتمع، فيما أعرب الدكتور مينا العقدة، استشاري تدريب التنمية، عن تقديره لجهود فرق المتطوعين الذين ساهموا في إنجاح حملة التوعية، مؤكدًا على أن الشباب هم عنصر أساسي في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

هدفت الحملة إلى نشر الوعي حول مخاطر ختان الإناث، وتعزيز دور الشباب في مكافحة هذه الممارسات الضارة، حيث شهدت الحملة مشاركة واسعة من قبل فرق المتطوعين الذين قاموا بتنظيم فعاليات توعوية في المناطق المراكز المجتمعية التابعة لهم.

ضم الحفل فقرات مسرحية، وورش عمل، وندوات عن جهود المجموعات في التوعية، حيث شارك مسئولو المراكز المجتمعية في التقييم مع الدكتور مينا العقدة، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على اول ثلاثة مركز، إذ فاز بالمركز الأول مركز عين شمس والثاني مركز الطوابق والثالث مركز عزبة النخل للتنمية، وذلك بحضور ساندي سامي مسئول المتابعة والتقييم.

يذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير) هي الذراع التنموية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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