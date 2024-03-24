الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تحت شعار"امرأة فاضلة".. مجلس كنائس مصر يحتفل بعيد الأم

مجلس كنائس مصر
مجلس كنائس مصر

نظم مجلس كنائس مصر "لجنة المرأة" احتفال بعيد الأم، تحت شعار "امرأة فاضلة" بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

قدوة الأمومة هي العذراء مريم

ورحب رئيس الأساقفة الدكتور سامي بالحضور قائلًا: مناسبة مميزة نحتفل بها بتكريم الأمهات، لأن هن قلب الأسرة والمجتمع، مؤكدًا على أن قدوة الأمومة هي العذراء مريم، إذ حملت رساله الله لنشرها للعالم أجمع، فنتعلم منها الخضوع لمشيئة الله.

 كل أم تعطي محبة غير مشروطة لمن حولها

 وتابع، أن كل أم تعطي محبة غير مشروطة لمن حولها، إذ تعكس محبة الله لأولادها بطريقة ملموسة، مضيفًا: نقدم لكل أم تحية قلبيه وصلوات لما تبذلهُ من مجهود وعطاء مستمر، وقد شارك المتقدم في الكهنة الأب يوسف داروس من كنيسة الروم الأرثوذكس، بقراءة من الكتاب المقدس تتضمن شعار اليوم "المرأة الفاضلة".

وصلى القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والأمين المشارك عن الكنيسة الإنجيلية في مجلس كنائس مصر، أن يبارك الله خدمة المرأة، وأن يمتد ملكوتهُ في حياتنا، مستكملًا الصلاة من أجل وقف الحروب والمعونة لكل البلاد المحيطة.

تضمن اليوم وقتًا للصلاة والتسبيح وقراءات من الكتاب المقدس، بالإضافة إلى فقرات بلغة الإشارة يقدمها الصم وضعاف السمع، وأيضًا إلقاء الشعر الذي قدمته منال منسى.

لجنة المرأة تقدم شهادات التقدير والهداية تكريمًا للأمهات من كل كنيسة من الكنائس

وقدمت لجنة المرأة شهادات التقدير والهداية تكريمًا للأمهات من كل كنيسة من الكنائس المشاركة في المجلس، التي بذلن حياتهن من أجل الخدمة.

حضر اليوم القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وعميد مساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، القس فايز نادي راعي كنيسة عين شمس والسلام الأسقفية، وعضو لجنة الصلاة بمجلس كنائس مصر، الأشمندريت الدكتور ذومسكينوس الأزرعي، الأمين المشارك عن كنيسة الروم الأرثوذكس بمجلس كنائس مصر، القس بولس جرس راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة، والأمين المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية في مجلس كنائس مصر، القس إستفين سعيد رئيس مجمع الإيمان، ڤيڤيان ظريفة رئيس لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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