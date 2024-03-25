الإثنين 25 مارس 2024
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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

شارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، راعي الكنيسة، والأب بيشوي ناثان، راعي كنيسة السيدة العذراء، بأبوان، والشماس ألفي عطية.

وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنواع الضعف"، كما دشن الأنبا باسيليوس الأيقونات الجديد بالرعية.

وتحت شعار "امرأة فاضلة"، شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في احتفال لجنة المرأة، بمجلس كنائس مصر، بعيد الأم، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، بالزمالك، في ضيافة الأسقف الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجيليكانية.

مثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة كلٌ من: الأب بولس جرس، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بمجلس كنائس مصر، والأخت جانيت ألفي، من راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، وعضو اللجنة.

شاركت أيضًا السيدة ماري يونان، الخادمة بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك، بالفجالة، وعضو اللجنة، والسيدة سهام جمال، الخادمة بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بشبرا، وعضو اللجنة، والدكتورة نادية يني، من كنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك، بمصر الجديدة، وعضو اللجنة، والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة العامة، بمجلس كنائس مصر.

حضر أيضًا القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق، والسيدة فيفيان ظريفة، أمين لجنة المرأة، بمجلس كنائس مصر.

ورحب رئيس الأساقفة الدكتور سامي بالحضور قائلًا: مناسبة مميزة نحتفل بها بتكريم الأمهات، لأن هن قلب الأسرة والمجتمع، مؤكدًا أن قدوة الأمومه هي العذراء مريم، إذ حملت رساله الله لنشرها للعالم أجمع، فنتعلم منها الخضوع لمشيئة الله.

تضمن اليوم وقتًا للصلاة والتسبيح، والقراءات الكتابية، وفقرات بلغة الإشارة، يقدمها الصم، وضعاف السمع، بالإضافة إلى فقرة لإلقاء الشعر.

وقدمت لجنة المرأة شهادات التقدير، والهدايا التذكارية، تكريمًا للأمهات من الكنائس المشاركة في المجلس ومنها: الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اللواتي بذلن حياتهن من أجل الخدمة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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