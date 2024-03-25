الأرثوذكس يحيون ذكرى الأهناسي والقديسة سارة الراهبة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس إيلياس الأهناسى، وأيضا ذكرى نياحة القديسة سارة الراهبة، وقال السنكسار الكنسي، إن هذه الناسكة كانت من أهالي الصعيد، وكان أبواها مسيحيين غنيين، ولم يكن لهما ولد سواها . فربياها تربية مسيحية، وعلماها القراءة والكتابة.

وكانت مداومة على قراءة الكتب الدينية وخصوصا أخبار الآباء الرهبان.. فتأثرت بسيرتهم الصالحة واشتاقت إلى الحياة النسكية.. فقصدت أحد الأديرة التي بالصعيد حيث مكثت فيه سنين كثيرة تخدم العذارى . ثم لبست زي الرهبنة، ولبثت تجاهد شيطان الشهوة ثلاث عشرة سنة حتى كل الشيطان منها، وضجر من ثباتها وطهارتها.

فقصد إسقاطها في رذيلة الكبرياء فظهر لها وهى قائمة تصلى على سطح قلايتها وقال لها: "بشراك فقد غلبت الشيطان".

فأجابته: "أنني امرأة ضعيفة لا أستطيع أن أغلبك إلا بقوة السيد المسيح" فتوارى من أمامها.. ولهذه القديسة أقوال كثيرة نافعة كانت تقولها للعذارى. منها قولها: "إنني لا أضع رجلي على درجة السلم إلا وأتصور أنني أموت قبل أن أرفعها .. حتى لا يغرينى العدو بالأمل في طول الحياة، ومنها قولها: "جيد للإنسان أن يفعل الرحمة، ولو لا رضاء الناس .. فسيأتي وقت تكون لا رضاء الله“ . ولها أقوال أخرى كثيرة مدونه في كتب سير شيوخ الرهبان.. وأقامت هذه القديسة على حافة النهر مدة ستين سنة تجاهد جهادا عظيما لم يبصرها أحد خلالها حتى انتقلت إلي النعيم الدائم بالغة من العمر ثمانين عاما”.

وحذر السنكسار الكنسي أيضا من نوة عوة وبرد العجوزة الغربية التي تستغرق ستة أيام وقال السنكسار، إنه في أشهر الشتاء تتعرض الأجزاء المطلة على البحر المتوسط لظاهرة تولد الانخفاضات الجوية الإعصارية التي تميز الأحوال المناخية في إقليم البحر المتوسط وتعرف في الإسكندرية باسم النوات.

وعن النوات قال إنها اضطرابات جوية تنشأ عنها دوامة هوائية دائرية أو بيضاوية ذات ضغط منخفض وسط مساحة ضغطها مرتفع وتندفع فيها الرياح على شكل حلزوني نحو مركز منخفض بحيث يكون سيرها ضد اتجاه عقارب الساعة.