الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأرثوذكس يحيون ذكرى الأهناسي والقديسة سارة الراهبة

كنيسه
كنيسه

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس إيلياس الأهناسى، وأيضا ذكرى نياحة القديسة سارة الراهبة، وقال السنكسار الكنسي، إن هذه الناسكة كانت من أهالي الصعيد، وكان أبواها مسيحيين غنيين، ولم يكن لهما ولد سواها . فربياها تربية مسيحية، وعلماها القراءة والكتابة.

 

وكانت مداومة على قراءة الكتب الدينية وخصوصا أخبار الآباء الرهبان.. فتأثرت بسيرتهم الصالحة واشتاقت إلى الحياة النسكية.. فقصدت أحد الأديرة التي بالصعيد حيث مكثت فيه سنين كثيرة تخدم العذارى . ثم لبست زي الرهبنة، ولبثت تجاهد شيطان الشهوة ثلاث عشرة سنة حتى كل الشيطان منها، وضجر من ثباتها وطهارتها. 

 

فقصد إسقاطها في رذيلة الكبرياء فظهر لها وهى قائمة تصلى على سطح قلايتها وقال لها: "بشراك فقد غلبت الشيطان".

 

فأجابته: "أنني امرأة ضعيفة لا أستطيع أن أغلبك إلا بقوة السيد المسيح" فتوارى من أمامها.. ولهذه القديسة أقوال كثيرة نافعة كانت تقولها للعذارى. منها قولها: "إنني لا أضع رجلي على درجة السلم إلا وأتصور أنني أموت قبل أن أرفعها .. حتى لا يغرينى العدو بالأمل في طول الحياة، ومنها قولها: "جيد للإنسان أن يفعل الرحمة، ولو لا رضاء الناس .. فسيأتي وقت تكون لا رضاء الله“ . ولها أقوال أخرى كثيرة مدونه في كتب سير شيوخ الرهبان.. وأقامت هذه القديسة على حافة النهر مدة ستين سنة تجاهد جهادا عظيما لم يبصرها أحد خلالها حتى انتقلت إلي النعيم الدائم بالغة من العمر ثمانين عاما”.

 

وحذر السنكسار الكنسي أيضا من نوة عوة وبرد العجوزة الغربية التي تستغرق ستة أيام وقال السنكسار، إنه في أشهر الشتاء تتعرض الأجزاء المطلة على البحر المتوسط لظاهرة تولد الانخفاضات الجوية الإعصارية التي تميز الأحوال المناخية في إقليم البحر المتوسط وتعرف في الإسكندرية باسم النوات.

 

وعن النوات قال إنها اضطرابات جوية تنشأ عنها دوامة هوائية دائرية أو بيضاوية ذات ضغط منخفض وسط مساحة ضغطها مرتفع وتندفع فيها الرياح على شكل حلزوني نحو مركز منخفض بحيث يكون سيرها ضد اتجاه عقارب الساعة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس يرأس قداس عيد بشارة العذراء مريم فى القاهرة

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي دييجو جوزيف

كنيسة الروم الملكيين تحتفل بتقدمة عيد بشارة العذراء الفائقة

الكنيسة البيزنطية تروي قصة لعازر في احتفالات أحد الشعانين

بعد استشهاد رهبان جنوب أفريقيا.. كيف تقبل الكنيسة راهبا جديدا؟

اللاتينية في أحد الشعانين: نرى المسيح ممجدا في الآلام

مرتل كنسي لـ"الدستور": تراتيل والحان الصوم لا تتغير بين الأسابيع السبعة

الأكثر قراءة

عاجل..انخفاض أسعار السلع الزراعية رغم تحريك الوقود.. وزيادة الإنتاج كلمة السر

سعر الدولار اليوم 15 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

تعاطى مخدرات وتحرش.. النيابة تفجر مفاجآت جديدة بشأن المتهم فى واقعة حبيبة الشماع

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

أول تعليق من إمام عاشور بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟