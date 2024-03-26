أسبوع الآلام.. رحلة إيمانية في الكنائس الغربية بمصر

تحتفل الكنائس الغربية ببداية أسبوع الآلام، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن غنى هذا الأسبوع العظيم من غنى السرّ العظيم الذي نحتفل به، سرّ المسيح المصلوب الفادي، رجل الأوجاع، ربّ المجد، ونُهية التاريخ، الذي منه وبه وإليه خُلق الجميع!

الرسالة (عب 6/1-9): تذكّر بالمبادئ الأولى في التعليم المسيحيّ، وتشدّد على جدّيّة الاختبار المسيحيّ لمن «أُنيروا»، إشارة إلى المعموديّة، و«ذاقوا»، إشارة إلى الإفخرستيّا، و«اشتركوا»، إشارة إلى التثبيت، وهذه هي مراحل التنشئة المسيحيّة الثلاث للاشتراك في سرّ المسيح الفصحيّ؛ ثم تصف كارثة الجحود بالإيمان، لأنّ الذين «سقطوا» لا يمكنهم أن يتوبوا، فهم «من أجل توبتهم يصلبون ابن الله ثانية ويعرّضونه للعار». لكنّ الكاتب، رغم تحذيره هذا الخطير، يُثني على المؤمنين ويشجّعهم على الثبات والجهاد حتّى النهاية.

الإنجيل (متى 21/17-27): التينة اليابسة هي، في الأصل، رمز للشعب الذي لم يؤمن بمسيحه. وقد أتى يسوع هذا العمل النبويّ، إنذارًا بدمار أورشليم وهيكلها، ونبذًا للشعب الذي لم يؤمن. ولكن في مفهوم الإنجيليّ الحاليّ، صارت دليلًا على مفعول الإيمان. وسؤال الأحبار والشيوخ عن سلطان يسوع سؤال خطير، وجواب يسوع على سؤالهم بسؤال عن يوحنّا المعمدان لم يكن تهرّبًا بل هو إحراج لهم أمام الشعب الذي آمن بيوحنّا، وهم لم يؤمنوا به!

قداس أحد الرفاع

من جهة أخرى، ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الرفاع، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

شارك في الصلاة الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، وآباء مجلس الكلية، والشمامسة الإكليريكيون، حيث عبر صاحب الغبطة عن سعادته بوجوده داخل الكلية الإكليريكية، التي هي قلب الكنيسة النابض.

وأكد الأب البطريرك أهمّيّة التّركيز على حياةِ الصَّلاة الدّاخليّة في حياةِ الإكليريكيّ، الّذي عليه أن يحيا بأمانة مُستفيدًا مِن كُلِّ ما يُقَدَّم لَُه مِن تكوين.

كذلك، أكَّد بطريرك الأقباط الكاثوليك أنّ سنوات الإكليريكيّة ضروريّة للغاية، لكي يكونَ المَسيحُ مطبوعًا في شخصيّة الكاهن.

ورحَّبَ غِبطَتُهُ أيضًا بالأُخت جريس، لٱنضمامها لأسرة الإكليريكيّة مع راهبات الزّيارة، اللواتي يقدّمن خدمات جليلة للإكليريكيّة.