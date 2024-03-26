الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أسبوع الآلام.. رحلة إيمانية في الكنائس الغربية بمصر

أسبوع الآلام
أسبوع الآلام

تحتفل الكنائس الغربية ببداية أسبوع الآلام، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن غنى هذا الأسبوع العظيم من غنى السرّ العظيم الذي نحتفل به، سرّ المسيح المصلوب الفادي، رجل الأوجاع، ربّ المجد، ونُهية التاريخ، الذي منه وبه وإليه خُلق الجميع!

 الرسالة (عب 6/1-9): تذكّر بالمبادئ الأولى في التعليم المسيحيّ، وتشدّد على جدّيّة الاختبار المسيحيّ لمن «أُنيروا»، إشارة إلى المعموديّة، و«ذاقوا»، إشارة إلى الإفخرستيّا، و«اشتركوا»، إشارة إلى التثبيت، وهذه هي مراحل التنشئة المسيحيّة الثلاث للاشتراك في سرّ المسيح الفصحيّ؛ ثم تصف كارثة الجحود بالإيمان، لأنّ الذين «سقطوا» لا يمكنهم أن يتوبوا، فهم «من أجل توبتهم يصلبون ابن الله ثانية ويعرّضونه للعار». لكنّ الكاتب، رغم تحذيره هذا الخطير، يُثني على المؤمنين ويشجّعهم على الثبات والجهاد حتّى النهاية.

 الإنجيل (متى 21/17-27): التينة اليابسة هي، في الأصل، رمز للشعب الذي لم يؤمن بمسيحه. وقد أتى يسوع هذا العمل النبويّ، إنذارًا بدمار أورشليم وهيكلها، ونبذًا للشعب الذي لم يؤمن. ولكن في مفهوم الإنجيليّ الحاليّ، صارت دليلًا على مفعول الإيمان. وسؤال الأحبار والشيوخ عن سلطان يسوع سؤال خطير، وجواب يسوع على سؤالهم بسؤال عن يوحنّا المعمدان لم يكن تهرّبًا بل هو إحراج لهم أمام الشعب الذي آمن بيوحنّا، وهم لم يؤمنوا به!

قداس أحد الرفاع

من جهة أخرى، ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الرفاع، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

شارك في الصلاة الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، وآباء مجلس الكلية، والشمامسة الإكليريكيون، حيث عبر صاحب الغبطة عن سعادته بوجوده داخل الكلية الإكليريكية، التي هي قلب الكنيسة النابض.

وأكد الأب البطريرك أهمّيّة التّركيز على حياةِ الصَّلاة الدّاخليّة في حياةِ الإكليريكيّ، الّذي عليه أن يحيا بأمانة مُستفيدًا مِن كُلِّ ما يُقَدَّم لَُه مِن تكوين.

كذلك، أكَّد بطريرك الأقباط الكاثوليك أنّ سنوات الإكليريكيّة ضروريّة للغاية، لكي يكونَ المَسيحُ مطبوعًا في شخصيّة الكاهن.

ورحَّبَ غِبطَتُهُ أيضًا بالأُخت جريس، لٱنضمامها لأسرة الإكليريكيّة مع راهبات الزّيارة، اللواتي يقدّمن خدمات جليلة للإكليريكيّة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

القمص انطونيوس فكري: هذا المثل من أروع الأمثلة التي تشير لقبول الله للخاطئ

الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي ميثوديوس دومينيك تركا الكاهن والشهيد

مع اقتراب حلول أسبوع الآلام.. ماذا تعرف عن درب الصليب؟

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية ماريا سيرافينا للقلب الأقدس

الأقباط الأرثوذكس في مصر والمهجر يبدأون أسبوع الابن الضال

الأرثوذكس يحيون ذكرى الأهناسي والقديسة سارة الراهبة

متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس يرأس قداس عيد بشارة العذراء مريم فى القاهرة

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

الأكثر قراءة

عاجل| علاقة بايدن وبيبي.. هل تغيّر الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل؟

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء في الأسواق

تراجع أسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الفراخ

عاجل.. إيقاف وزير النفط الليبى عن العمل مؤقتًا انتظارًا لنتائج التحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟