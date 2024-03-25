الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز

الكرازة

مع بداية أسبوع الابن الضال..

القمص انطونيوس فكري: هذا المثل من أروع الأمثلة التي تشير لقبول الله للخاطئ

الكنيسة القبطية الارثوذكسية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية

تفتتح الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم الاثنين ثالث اسابيع الصوم الكبير وهو اسبوع الابن الضال، وقال القمص أنطونيوس فكري في كتاب شرح انجيل لوقا إن مثل الابن الضال من أروع الأمثلة في الانجيل التي تشير لقبول الله للخاطئ، وكم جذب هذا المثل الكثيرين من الخطاة لأحضان الله. نرى في هذا المثل تردي حال الخاطئ الذي ترك بيت أبيه (الكنيسة) وترك أبيه (الله) فإنحدر إلى حد الهوان والنجاسة وخراب كل شيء حوله. ثم نرى توبته وفرحة أبيه المشتاق لعودته. 

في هذا المثل نكتشف موقف الله من الخاطئ بإعتباره إبنًا له ضل الطريق، أما موقف الفريسيين بقلوبهم الخالية من المحبة والمتعجرفة، فيعبر عنه موقف الابن الأكبر، وكأن المثل يرد على الفريسيين بأنه ليس فقط يأكل مع العشارين والخطاة، بل هو يريد أن يقيم لهم وليمة لو رجعوا وتابوا، هنا نرى محبة الآب السماوي الشديدة للخاطئ التائب. مثل الابن الضال يقول أن الله يريد أن يفرح أولاده، لكن إذا أرادوا أن يفرحوا بطريقتهم يخسرون كثيرًا. 

وحين يقول المسيح "نيري هين" فمن ضمن المعاني التي تشير لها هذه الآية أن مهما كانت الوصية متعبة لكن عدم تنفيذها خسائره كبيرة وقد لا تحتمل. في بداية طريق الخطية يفرح الإنسان بلذتها ومع الوقت يذله إبليس بل سوف يحرمه حتى من ملذاتها. فلذة الشيطان أنه يذل أولاد الله.

وتقسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية أحاد الصوم الى 7 احاد وهي أحد الكنوز – احد التجربة – أحد الابن الضال – احد السامرية – أحد المخلع – أحد المولود أعمل او أحد التناصير – أحد الشعانين – أحد القيامة (العيد)، بينما تقسم كنيسة الروم الارثوذكس أحاد الصوم الى أحد الفريسي والعشار – أحد الابن الشاطر – أحد الدينونة أو احد مرفع اللحم – أحد الغفران أو أحد مرفع الجبن – أحد الارثوذكسية – أحد غريغوريوس بالاماس – أحد السجود للصليب- أحد يوحنا السلمي – أحد مريم المصرية – أحد الشعانين.

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