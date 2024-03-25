الإثنين 25 مارس 2024
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الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية جيوشفاتا (ميشيلينا) العذراء

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية جيوشفاتا (ميشيلينا) العذراء والمؤسسة، وعلى خلفية الاحتفالات طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، قال خلالها: انه ولدت جيوشافاتا (ميشيلينا) جورداشيفسكا في 20 نوفمبر 1869 في لفيف، عاصمة مقاطعة أوكرانيا، لأبوين ياكيف بوكاس وكسينيا جورداشيفسكا، وكانت الخامسة من بين تسعة أطفال ، كانت الأسرة تعيش من عمل الوالد الحرفي الذي كان مرمم أثاث لـ الكونت سابيجا وافتتح فيما بعد ورشته الخاصة.

كانت الأم ملتزمة بتعليم الأطفال، ومن المثير للاهتمام أن البنات حصلن على لقب والدتهن. تم تعميد الفتاة الصغيرة باسم ميشيلينا في 28 نوفمبر 1869 في كنيسة القديسين بطرس وبولس في لفيف. عاشت منذ طفولته حياة تقوى شديدة، ونشأت بفضائل عظيمة واكتشف تدريجياً دعوتها الرهبانية. وكانت ميشيلينا تذهب مع أختها للصلاة في كنيسة سانت أونوفريو للآباء الباسيليين، وأنضمت هناك لجوقة الكنيسة.

في هذه الفترة، شهد الباسيليون ولادة جديدة بعد إصلاح الدوبروميل، وقاموا بنشاط رعوي قوي جدًا: كانت هناك إرساليات، وخلوات روحية، في أي وقت من اليوم يمكن للناس الذهاب إلى الاعتراف. أثناء مشاركتها في إحدى خلوات الشباب هذه في عام 1888، أقامها الآباء الباسيليون، وهناك التقت بالمبشر الباسيلي الجدير الأب جيريميا لومنيتسكي الذي أصبح مرشدها الروحي. والذي ساعدها بعد ذلك في مشروعه الخيري. أصبحت ميشيلينا تقوم بنشاط كبير في كل الأنشطة الكنسية، وخاصاً في أخوية " قلب يسوع الأقدس" وكانت تشارك في كل الاحتفالات والأعياد والصلوات بالكنيسة، وأنضمت إلى جوقة الكنيسة.

وسرعان ما أسرت لأبيها جيريميا بنيتها تكريس نفسها للحياة الرهبانية. نظرًا لوجود رهبنة واحدة فقط للراهبات الحبيسات من الطقوس البيزنطية، اقترح عليها مرشدها الروحي مشروعًا للآباء الباسيليين، وهو تأسيس جماعة رهبانية نسائية من الطقوس البيزنطية الأوكرانية وبعد فترة تحضير روحي وتأمل وصلوات، وفى يوم 24 أغسطس 1892م في كنيسة القديسة الباسيلية. أونوفريو في لفيف ارتدت ميشيلينا الثوب الرهباني، أصبحت أولى الراهبات. وأخترت اسم جيوشافاتا، تكريمًا للشهيد الأوكراني العظيم القديس يهوشافاط. وأخذت الجماعة الناشئة الجديدة اسم " بنات مريم الطاهرة ". تحت إشراف الأب لومنيتسكي. 

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