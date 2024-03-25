الإثنين 25 مارس 2024
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الكرازة

الأب بشاي إسحق يلقي محاضرة بندوة حقوق الإنسان في الأديان السماوية

الأب بشاي إسحق
الأب بشاي إسحق

حاضر الأب بشاي إسحق، الراعي بكنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بالقنطرة غرب، من بيت العائلة بالإسماعيلية  في ندوة بعنوان "حقوق الإنسان في الأديان السماوية".

جاء ذلك في إطار بروتوكول بين وزارة الشباب، وبيت العائلة بمركز شباب الزغايبة، بالإسماعيلية، في وسط حشد كبير، بصحبة الشيخ محمد ممتاز، من الأوقاف.

وتكلم الأب بشاي خلق الله للإنسان بدافع الحب، ليشاركه في الخلق، ونشر الحب، والسلام، وثقافة التسامح بين أطياف العالم كله، كما أن المسيحية أكدت حق الإنسان في الحياة، وعليه واجب احترامها، ونبذ كل عنف، وتطرف، والعيش بمبدأ وفكرة السلام، والتعايش السلمي بدافع الحب، وليس الخوف.

وأضاف: والآن مصر تحيا حدث رائع فيه جميع أطياف الشعب المصري صائم، وليس الصوم هو دعوة للتذلل، بل فرصة للشعور بالفقير، والمحتاج، وأن نقتني الكثير من الفضائل، والمقاصد طوال الحياة.

كذلك، أكد الشيخ محمد ممتاز أن التسامح هو نداء الأديان السماوية.

وتحت شعار "امرأة فاضلة"، شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في احتفال لجنة المرأة، بمجلس كنائس مصر، بعيد الأم، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، بالزمالك، في ضيافة الأسقف الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجيليكانية.

مثل الكنيسة الكاثوليكية في المشاركة كلٌ من: الأب بولس جرس، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بمجلس كنائس مصر، والأخت جانيت ألفي، من راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، وعضو اللجنة.

شاركت أيضًا السيدة ماري يونان، الخادمة بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك، بالفجالة، وعضو اللجنة، والسيدة سهام جمال، الخادمة بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بشبرا، وعضو اللجنة، والدكتورة نادية يني، من كنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك، بمصر الجديدة، وعضو اللجنة، والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة العامة، بمجلس كنائس مصر.

حضر أيضًا القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق، والسيدة فيفيان ظريفة، أمين لجنة المرأة، بمجلس كنائس مصر.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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