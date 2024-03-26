الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى جبرائيل رئيس الملائكة

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى جبرائيل رئيس الملائكة، وكان جبرائيل خادم إرادة الله لإبلاغ العذراء مريم الدور الذي اختارها له في التجسّد والفداء.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: تنبّهوا لأقوالي واصغوا إلى كلماتي المتواضعة. إليكم جميعًا أصرخ وأحضّ إيّاكم: "ارتفعوا نحو الله وتحرّروا من ارتباطاتكم بشهواتكم!" هذا ما يناديكُم به النبيّ: "هَلُمُّوا نَصعَدْ إِلى جَبَلِ الرَّبّ إِلى بَيتِ إِلهِ يَعْقوب"، جبل السلام، ولنتأمّل بعينيّ عقلنا الفرح المحفوظ لنا بالوعود السماويّة.

 

أبنائي الأحبّاء، اجمعوا حماستكم واتخذوا كالحمام أجنحة من نار، كما هو مكتوب" مَن لي بِجَناح كالحَمامة فأَطيرَ وأَحُطَّ؟" (واجلسوا في صفوف اليمين، حيث الفضيلة. واستقبلوا الفرح والرغبة الروحيّة والمشغوفة بالله. وذوقوا حلاوة حُبِّه الكبرى وإذ تعتبرون به كلّ الأشياء ثانويّة، دوسوا المجد الباطل ورغبة الجسد والغضب الشرس".

 

لنهبّ للعمل ولنتيقَّظْ؛ وليكُن نظرنا ثاقبًا ولنطِر بسرعة الرحلة الّتي تقودنا من الأرض إلى السماء! لا شكّ أنّ المسافرين يمكن أن يتألّموا وهذا يحصل لكم أيضًا: في الواقع، كما ترون، أنتم تُرهَقون في أعمال قاسية، تتعبون وتعملون في الأرض حتّى تنقطعَ أنفاسكم، ويتساقط عَرقكم وأنتم مرهقون جائعون عِطاش. أحدكم يُرهق نفسَه في الفلاحة وآخر يعمل في الكرمة وآخر في عصر الزيت أو أيضًا في الطبخ أو البناء أو في تحضير الخبز أو الاهتمام بالمخزن وباختصار كلُّ واحدٍ في مكانه. والجميع يتقدّمون على طريق الله ويقتربون من المدينة العظيمة ويبلغون بالموت الفرحِ الّذي لا يوصف، فرح الخيرات الّتي يعدّها الله للذّين أحبّوه.

 

هذا وترأس قداسات السبت السادس من الصوم المقدس، وأحد الشعانين المجيد المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بمشاركة الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والشماس (الدياكون) أنطوان عياد، بالإضافة إلى أبناء الجنسيات المختلفة.
 

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