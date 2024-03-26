تعرف على موعد احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد

تستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد، يوم الأحد الموافق ٥ من شهر مايو المقبل.

ويسبق عيد القيامه المجيد اسبوع الآلام الذي يبدأ من جمعة ختام الصوم التي تحل يوم الجمعة الموافق ٢٦ من شهر أبريل المقبل.. ثم سبت اليعازر يوم ٢٧ أبريل وأحد الشعانين المعروف بأحد السعف أو أحد الخوص يوم ٢٨ أبريل.

ثم البصخة المقدسة خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ٢٩ و٣٠ أبريل و١ مايو ثم خميس العهد يوم ٢ مايو، والجمعة العظيمة يوم ٣ مايو وسبت النور ٤ مايو، ثم عيد القيامة المجيد يوم ٥ مايو.

وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة يوم ١١ من شهر مارس الجاري الصوم الكبير، واختفلت الكنيسة فعليا بحلول أحد الكنوز وهو أول حدود الصوم الكبير وتحتفل يوم الأحد المقبل بثاني الحدود، وهو أحد التجربة ثم أحد الابن الضال ثم احد السامرية ثم احد المخلع ثم احد المولود أعمى أو التناصير ثم أحد الشعانين ثم أحد القيامة.

البابا شنودة يتحدث عن الصوم

وقال البابا الراحل شنودة الثالث عن الصوم أنه يظن البعض أن الصوم مجرد علاقة بين الإنسان وبين الطعام، دون أن يكون الله طرفًا ثالثًا فيها.. الصوم الذي لا يكون الله فيه، ليس هو صومًا علي الإطلاق"

ويضيف في نشرة تعريفية له عن الصوم في المسيحية أنه "الإنسان الذي يصوم فمه عن الطعام، ولا يصوم قلبه عن الخطايا، ولا يصوم لسانه عن الأباطيل، فصوم هذا الإنسان باطل، حتى إن يسلم جسده ليحترق فلا ينتفع شيئًا.. احرص أن يكون الصوم قد غيَّر فيك شيئًا.. تأمَّل كَمْ صومًا مرَّ عليك، وأنت كما أنت.