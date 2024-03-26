الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تعرف على موعد احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد

الكنيسة القبطية الارثوذكسية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية

تستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد، يوم الأحد الموافق ٥ من شهر مايو المقبل. 

ويسبق عيد القيامه المجيد اسبوع الآلام الذي يبدأ من جمعة ختام الصوم التي تحل يوم الجمعة الموافق ٢٦ من شهر أبريل المقبل.. ثم سبت اليعازر يوم ٢٧ أبريل وأحد الشعانين المعروف بأحد السعف أو أحد الخوص يوم ٢٨ أبريل. 

ثم البصخة المقدسة خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ٢٩ و٣٠ أبريل و١ مايو ثم خميس العهد يوم ٢ مايو، والجمعة العظيمة يوم ٣ مايو وسبت النور ٤ مايو، ثم عيد القيامة المجيد يوم ٥ مايو. 

وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة يوم ١١ من شهر مارس الجاري الصوم الكبير، واختفلت الكنيسة فعليا بحلول أحد الكنوز وهو أول حدود الصوم الكبير وتحتفل يوم الأحد المقبل بثاني الحدود، وهو أحد التجربة ثم أحد الابن الضال ثم احد السامرية ثم احد المخلع ثم احد المولود أعمى أو التناصير ثم أحد الشعانين ثم أحد القيامة. 

البابا شنودة يتحدث عن الصوم

وقال البابا الراحل شنودة الثالث عن الصوم أنه يظن البعض أن الصوم مجرد علاقة بين الإنسان وبين الطعام، دون أن يكون الله طرفًا ثالثًا فيها.. الصوم الذي لا يكون الله فيه، ليس هو صومًا علي الإطلاق" 

ويضيف في نشرة تعريفية له عن الصوم في المسيحية أنه "الإنسان الذي يصوم فمه عن الطعام، ولا يصوم قلبه عن الخطايا، ولا يصوم لسانه عن الأباطيل، فصوم هذا الإنسان باطل، حتى إن يسلم جسده ليحترق فلا ينتفع شيئًا.. احرص أن يكون الصوم قد غيَّر فيك شيئًا.. تأمَّل كَمْ صومًا مرَّ عليك، وأنت كما أنت.

القيامة إجازة عيد القيامة المجيد أحتفالات الكنيسة بعيد القيامة موعد عيد القيامة 2024

مواد متعلقة

الجالية اليونانية في الإسكندرية تحتفل بالعيد الوطني لليونان

الكنائس الغربية تحتفل بأسبوع الآلام.. ما هو؟

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القدّيس باسيليوس الشهيد كاهن كنيسة أنقرة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة لوسيا فيليبيني العذراء

أسبوع الآلام.. رحلة إيمانية في الكنائس الغربية بمصر

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بعيد البشارة

الكنيسة القبطية الارثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة البابا ميخائيل

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية جيوشفاتا (ميشيلينا) العذراء

الأكثر قراءة

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

جنايات المنصورة تبرئ 3 متهمين من الاتجار فى المخدرات وتحيل ضابطين للنيابة

«إفطار المطرية»: وزراء وفنانون ومشاهير على مائدة اللمة الحلوة فى عزبة حمادة

نزار الفارس: "كنت إمام مسجد وأمي كانت لا تريد عملي فى الإعلام"

تفاصيل حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية القديمة في قويسنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"