الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الجالية اليونانية في الإسكندرية تحتفل بالعيد الوطني لليونان

الكنيسة
الكنيسة

احتفلت الجالية اليونانية في الإسكندرية بالعيد الوطني لليونان، لبداية ثورة 1821 التي حررت اليونان من الاحتلال العثماني. حيث يقع هذا العيد بالتزامن مع عيد البشارة.

وبهذه المناسبة أقيم قداس إلهي بحضور البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي في كاتدرائية البشارة في المقر البطريركي بالإسكندرية. والمتروبوليت جبرائيل مطران ليونتوبوليس (الإسماعيلية)، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو (بور سعيد)، والمتروبوليت جرمانوس مطران داميتاس رئيس دير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية.

قام بخدمة القداس الإلهي والمتروبوليت بندلايمون مطران بطليموس وسكرتير المجمع المقدس،

حضر القداس الإلهي وزير الدولة اليوناني الحالي ماكيس فوريديس الذي يزور الإسكندرية حاليًا على انفراد مع أسرته، والقنصل العام اليوناني بالإسكندرية السيد/ إيوانيس بيرجاكيس، وممثل رئيس الجمهورية اليونانية إلى الشتات اليوناني السيد/ أيكاترينيس ساكيلاروبولو، ورئيس الطائفة اليونانية بالإسكندرية السيد/ أندرياس فافياديس، ورؤساء الجمعيات والهيئات الهيلينية، ومعلمي وطلاب المدارس اليونانية وغيرهم.

وبعد ذلك، في الساحة الأمامية للكاتدرائية الأولى، تلا المتروبوليت بندلايمون مطران الصلاة التذكارية لراحة نفوس العديد من المجاهدين المصريين الذين سقطوا ببطولة خلال النضالات الوطنية للتحرر من فرض عليهم تبعية للدولة العثمانية الغريبة عن قوميتهم.

بعد ذلك استقبل البابا ثيودروس في قاعة العرش البطريركي السيد الوزير/ فوريديس مع عائلته.

من جهة أخرى، تتعلق أيضا بكنيسة الروم الأرثوذكس قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن العالم يبدو أنه عاجز عن وقف الحرب فبالرغم من كل التظاهرات والاحتجاجات على الحرب وكذلك المسيرات التي تجوب المدن والعواصم العالمية إلا أننا ونحن في الشهر السادس من الحرب ما زلنا نلحظ بأن الحرب مستمرة ومستعرة ونتائجها كارثية ومأساوية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني .

إن أبناء شعبنا في غزة يعيشون كابوسا لا ينتهي والمجازر بحق منتظري المساعدات ما زالت مستمرة ومتواصلة فإلى متى سوف يستمر هذا الكابوس الذي يعيشه أهلنا في غزة ونحن معهم نعيشه أيضا لا سيما أن نزيف غزة هو نزيفنا جميعا.

إن أهلنا في غزة يستحقون أن يعيشوا في أوضاع أفضل ولذلك فإننا نكرر نداءنا ومناشدتنا بأن تتوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار ، فأهل غزة يستحقون أن يعيشوا بسلام بعيدا عن الحروب والتجويع وكل هذه المشاهد المروعة التي نلحظها اليوم.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القدّيس باسيليوس الشهيد كاهن كنيسة أنقرة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة لوسيا فيليبيني العذراء

أسبوع الآلام.. رحلة إيمانية في الكنائس الغربية بمصر

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بعيد البشارة

الكنيسة القبطية الارثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة البابا ميخائيل

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية جيوشفاتا (ميشيلينا) العذراء

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بعيد البشارة

الأب بشاي إسحق يلقي محاضرة بندوة حقوق الإنسان في الأديان السماوية

الأكثر قراءة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

محمد هنو: الوقت الحالي يدعونا لاستثمار الفرص المتاحة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمصر القديمة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"