"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى القديسون الشهداء المشرقيون

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديسون الشهداء المشرقيون عمّانوئيل وكدراتس وثيودوسيوس والأربعون الآخرون.

وعلى خلفية الاحتفالات، طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: "هؤلاء فيما يبدو، قضوا شهداء للمسيح زمن الإمبراطور الروماني ذيوكلسيانوس (284- 305م)، وهم من بلادنا وأن لم يكن محدّداً في أي منطقة عاشوا أو قضوا. كدراتس كان أسقفاً. طرده الوثنيون من كرسيّه وحرّموا عليه المناداة باسم الرب يسوع. لم يأبه لتهديدهم ووعيدهم. استمرَّ في خدمته فكان يُعمّد الموعوظين ويزور المسيحيّين المعتقلين مشجّعاً إياهم على الثبات في اعترافهم بالإيمان. فلمَّا بلغ الوثنيّين خبرُ استمراره في النشاط الرسولي قبضوا عليه وعذّبوه وقطعوا رأسه.

في ذلك الوقت أيضًا، مثل عدد من المسيحيّين من تلقاء أنفسهم أمام الحكام الوثنيّين واعترفوا بجرأة أنهم مسيحيون. هؤلاء كانوا عمّانوئيل وكدراتس وثيودوسيوس وأربعين آخرين. أُلقوا في السجن وقُيِّدوا عراة إلى أعمدة ثمَّ مَزّق الجلاّدون أجسادهم وجرَّوهم على أرض تغطّت بالشوك وأخيراً قطعوا رؤوسهم.

قداس الذكرى التاسعة عشر لانتقال الأب بطرس أيون

وأقيم قداس الذكرى التاسعة عشر لانتقال رسول المحبة، الأب بطرس أيون وذلك بكنيسة الشهيد العظيم القديس مار جرجس للأقباط الكاثوليك، بحجازة قبلي- قنا.

وترأس صلاة القداس الإلهي الأب ملاك ناجي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب ميشيل، بحضور الأخ ميشيل والأخ أمير، والأخ روماني، والأخ عاموس، من رهبنة إخوة يسوع الصغار ، حيث كانت كلمة العظة حول "المحبة وأعمال الرحمة"، كما تمت الإشارة إلى أعمال الأب المتنيح، من أجل خدمة عائلات، ورعية حجازة قبلي.

ونظمت رهبنة إخوة يسوع الصغار، لقاءً خاصًا لأجل راحة نفس الأب بطرس أيون، تضمن ساعة سجود، وخبرات حياتية مع الأخ ميشيل وإخوة يسوع الصغار، مع أبناء الرعية.