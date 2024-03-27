البابا ثيودوروس الثاني يرأس القداس الإلهي في كاتدرائية البشارة بالإسكندرية

ترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي في كاتدرائية البشارة في المقر البطريركي بالإسكندرية.

شارك غبطته في القداس الإلهي المتروبوليت بندلايمون مطران بطليموس وسكرتير المجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو (بور سعيد)، والمتروبوليت جرمانوس مطران داميتاس رئيس دير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية.

وبحضور القنصل العام بالإسكندرية السيد إيوانيس بيرجاكيس وزوجته كاترينا وأولاده، ومن الجالية اليونانية بالإسكندرية: النائب الأول للرئيس إيوانيس بابادوبولوس. وممثلين لمجالس وكلاء كنائس للرعية من المصريين. وطلبة مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" من الأفارقة.