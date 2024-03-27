الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا ثيودوروس الثاني يرأس القداس الإلهي في كاتدرائية البشارة بالإسكندرية

البابا ثيودوروس الثاني
البابا ثيودوروس الثاني

ترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي في كاتدرائية البشارة في المقر البطريركي بالإسكندرية. 

شارك غبطته في القداس الإلهي المتروبوليت بندلايمون مطران بطليموس وسكرتير المجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو (بور سعيد)، والمتروبوليت جرمانوس مطران داميتاس رئيس دير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية.

وبحضور القنصل العام بالإسكندرية السيد إيوانيس بيرجاكيس وزوجته كاترينا وأولاده، ومن الجالية اليونانية بالإسكندرية: النائب الأول للرئيس إيوانيس بابادوبولوس. وممثلين لمجالس وكلاء كنائس للرعية من المصريين. وطلبة مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" من الأفارقة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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