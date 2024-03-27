الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد ايسيذوروس رفيق سنا الجندى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى استشهاد ايسيذوروس رفيق سنا الجندى، وقال السنكسار الكنسي إن هذا كان من أهل دقناش (ورد في مخطوط بشبين الكوم دفناس) من الجنود المرافقين لوالى الفرما، أما القديس ايسيذورس صديق سنا فكان يشتغل بصناعة الصوف وكان الاثنان يتصدقان بما يكسبانه على الفقراء والمعوزين.

وذات ليلة أبصر كل منهما فى رؤيا أن فتاة عذراء بيدها إكليل تضعه على رأسيهما، فلما استيقظا من النوم أعلم كل منهما الآخر بما رآه، ففرح الاثنان بذلك لاعتقادهما أن الرب قد دعاهما لنوال إكليل الشهادة فأتيا الى الوالي وحل سنا منطقة الجندية وطرحها أمامه، واعترف كلاهما بالسيد المسيح، فأمر باعتقالهما فأرسل الرب ملاكه وعزاهما.

ثم أرسل الوالي سنا الى الإسكندرية وبقى ايسيذورس سجينا وحده، وبعد قليل أعيد سنا الى الفرما ففرح ايسيذورس بلقائه، وذكر كل منها لرفيقه ما جرى له، ثم أمعن الوالي في تعذيبهما، وأمر بإلقاء ايسيذورس فى حفرة موقدة، إلا أن القديس استمهل الجند وصلى طالبا من السيد المسيح أن يقبل روحه ويهتم بجسده وسلم نفسه للجند فألقوه فى الحفرة، فلم يلحق جسده أذى، وكانت أما القديس سنا تبكى لحرمان ولدها من رفيقه، وبعد قليل أسلم القديس ايسذورس روحه، وفى تلك اللحظة رأت أم القديس سنا جماعة من الملائكة تصعد بالروح.

من جهة اخرى، أذيعت، كلمة للأب القس جوارجيوس القمص فيلبس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج العظة الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس الأحد الثالث من شهر برمهات (أحد التجربة)، وموضوع إنجيله وهو "النصرة على تجارب عدو الخير" في إنجيل متى والأصحاح الرابع، وأشار إلى أن انتصارنا على عدو الخير يكون بالتوبة والصلاة وقراءة الكتاب المقدس وممارسة أسرار الكنيسة، "فَاخْضَعُوا للهِ. قَاوِمُوا إِبْلِيسَ فَيَهْرُبَ مِنْكُمْ" (يع ٤: ٧).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.