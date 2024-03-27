الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الأربعاء من أسبوع الآلام

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الأربعاء من أسبوع الآلام، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "وأنا إذا رُفِعت من الأرض جذبتُ إليّ الناس أجمعين" هذه مقدرة الصليب الباهرة! هذا مجد الآلام الذي لا يوصف! هنا نجد عرش الربّ، هنا دينونة العالم، هنا سلطان المصلوب. أجل يا ربّ، لقد جذبت كلّ شيء نحوك، وعندما "بسطتَ يديْكَ طوال النهار لشعبٍ عاصٍ يسلك طريقًا غير صالح على هواه"، فهم العالم بأسره أنّه يفترض به تمجيد جلالك. يا ربّ، لقد جذبت كلّ شيء نحوك لأنّه حين انشقّ حجاب الهيكل ، تجلّى رمز قدس الأقداس بحقّ، وتحقّقت النبوءة، وتحوّلت الشريعة القديمة إلى الإنجيل. يا ربّ، لقد جذبت كلّ شيء نحوك كي يتمّ الاحتفال بجميع طقوس عبادة الأمم بالملء من خلال السرّ الذي كان مخفيًا بشكل رموز في معبد واحد في اليهوديّة وظهر أخيرًا إلى العلن.

لأنّ صليبك هو مصدر جميع البركات، ومنبع النِّعم كلّها. سينال المؤمنون القوّة من ضعف الصليب، والمجد من عاره؛ من موتك، سينالون الحياة. حقًّا، سوف ينتهي اليوم تنوّع الأضاحي؛ وسوف يفني قربان جسدك ودمك الطاهر جميع الذبائح التي يقدّمها العالم، لأنّك أنت "حَمَلُ اللهِ الذي يَرفَعُ خَطيئَةَ العالَم".. فيك تكتمل جميع أديان البشر لتسير الشعوب كلّها نحو ملكوت واحد.

من جهة اخرى تم ترشيح الأب بشاي إسحق، الراعي بكنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بالقنطرة غرب، من بيت العائلة بالإسماعيلية كمحاضر في ندوة بعنوان "حقوق الإنسان في الأديان السماوية".

جاء ذلك في إطار بروتوكول بين وزارة الشباب، وبيت العائلة بمركز شباب الزغايبة، بالإسماعيلية، في وسط حشد كبير، بصحبة فضيلة الشيخ محمد ممتاز، من الأوقاف.

وتكلم الأب بشاي خلق الله للإنسان بدافع الحب، ليشاركه في الخلق، ونشر الحب، والسلام، وثقافة التسامح بين أطياف العالم كله، كما أن المسيحية أكدت حق الإنسان في الحياة، وعليه واجب احترامها، ونبذ كل عنف، وتطرف، والعيش بمبدأ وفكرة السلام، والتعايش السلمي بدافع الحب، وليس الخوف.

وأضاف: والآن مصر تحيا حدث رائع فيه جميع أطياف الشعب المصري صائم، وليس الصوم هو دعوة للتذلل، بل فرصة للشعور بالفقير، والمحتاج، وأن نقتني الكثير من الفضائل، والمقاصد طوال الحياة.

كذلك، أكد فضيلة الشيخ محمد ممتاز أن التسامح هو نداء الأديان السماوية.

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