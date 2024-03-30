السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البارّ يوحنا مؤلف كتاب "سلّم الفضائل"

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى  البارّ يوحنا مؤلف كتاب "سلّم الفضائل"، وهو من كبار رهبان دير سيناء ومعلّمي الحياة الرهبانيّة والتصوّف في الشرق. دعي كتابه "سلم الفضائل"، لأنه يقود النفس، درجة بعد درجة، بممارسة تعيّد له أيضاً في الأحد الرابع من الصوم.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "تَعالَيا فَانظُرا المَوضِعَ الَّذي كانَ قد وُضِعَ] الرّب [فيه"... تعاليا فانظرا الموضع الّذي دُوِّن فيه العمل الضامن قيامتَكم. تعاليا فانظرا الموضع الّذي فيه كفّن الموت. تعاليا فانظرا الموضع الّذي فيه الجسد، الّذي ليس من زرع بشر، قد أعطى العديد من السنابل للأبديّة..." لا تَخافا! اِذْهَبا فَقُولا لِإِخوَتي، يَمضوا إِلى الجَليل، فهُناكَ يَرَونَني". 

هذا ما قاله الربّ للمرأتَين. والآن أيضًا، عند حافّة جرن المعموديّة، يقف غير مرئيًّا قرب المؤمنين، فيقبّل المعمّدين الجُدد كإخوة ورفاق... ويملأ قلوبهم وأنفسهم بالفرح والبهجة. يغسل أرجاسهم في ينابيع نعمته. ويمسح بعطر الرُّوح أولئك الّذين وُلِدوا من جديد. يصبح الربّ مغذّيهم وغذاءَهم. يؤمّن لخدّامه حصّتهم من الغذاء الروحيّ. يقول لجميع المؤمنين: "خذوا، كلوا من خبز السماء، تلقوا الينبوع المتدفّق من جنبي، الينبوع الّذي يُشرب منه دائمًا بدون أن يجفَّ أبدًا. أنتم الجياع، اشبعوا؛ أنتم العطاش، واسكروا من خمرٍ رصينٍ وخلاصيّ".   

لا، حين انتشر خبر اختفائكَ، شائعة سرقة جثّتك الأرضيّة، أنتَ لم تُبِدهم بالضربة القاضية ولم تمحُ جنسهم بأكمله عن وجه الأرض: لقد أردتَ ضمّي إلى أولئك الذين تنقذهم من كلّ خسارة ومن كلّ أذى، أنا الذي لا أستحقّ أي تقدير وسط الأبرار، مختاريك.. لا، حين قاموا لمرّتين باختلاس أموال المتبرّعين من كنز والدك، لإرشاء مَن سيسلّمك أو مَن سيحطّ من قدرك، وسط إنكارهم المخزي، أنتَ لم تحوّلهم إلى تماثيل من حجر، العقاب القديم لجدّ موآب.

محرومًا من أيّة قاعدة ومباعًا لأمبراطوريّة الموت، أردتَ أن تفتديَني بدمك وتعيدَ خلقي على صخرتك.. مباركًا لمرّتين، فلتكن مباركًا مجدّدًا وليُحتفل بكَ في كلّ مكان، إلى أبد الآبدين، آمين.

‎ الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

صورة وتعليق.. القداس الإلهي في الخيمة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديسة مطرونة التسالونيكيّة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد ايسيذوروس رفيق سنا الجندى

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الأربعاء من أسبوع الآلام

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأربعاء المقدس

بمناسبة عيد البشارة.. المتروبوليت نقولا: وضع أيقونة الملاك جبرائيل على الباب الملوكي

البابا ثيودوروس الثاني يرأس القداس الإلهي في كاتدرائية البشارة بالإسكندرية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى قديس وبطريرك

الأكثر قراءة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

مليارات الدولارات فى الطريق.. مكاسب مصر من موافقة صندوق النقد على زيادة التمويل

شكرى: مصر وفرنسا والأردن تحذر من تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

عاجل.. مصدر أمنى: استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة غدًا

‎"الباجوري" يكشف سبب طلاقه من ياسمين رئيس..ويعلق على أعمال محمد سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة "

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟