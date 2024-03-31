الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أنطونيو سان جيوفاني فالدارنو

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي أنطونيو سان جيوفاني فالدارنو الفرنسيسكاني، وبهذه المناسبة طرح الأب  وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إن أنطونيو هو راهب ينتمي للرهبنة الأخوة الأصاغر (الفرنسيسكانية) عاش في القرن الخامس عشر الميلادي، عاش راهبًا مثاليًا في كل حياته. محافظًا على نذوره الرهبانية. عفيفًا في جسده ومطيعًا لرؤسائه وفقيرًا في ملبسه ومأكله. مواظبًا على كل الصلوات الرهبانية، كذلك يمكث ساعات طويلة مختطفًا بالروح أثناء سجوده أمام المصلوب، ويدخل في حالة النشوة الروحية أثناء احتفاله بالذبيحة المقدسة.

كان واعظًا مقتدرًا بالروح والحق، بعظاته استطاع جذب نفوس كثيرة إلى حظيرة المسيح. كانت جميع الكنائس تطلب منه إلقاء العظات أثناء الصوم الكبير. كتب عنه في كتاب السنكسار الفرنسيسكاني أنه أمتاز ببلاغته وقداسته المثالية. رقد بعطر القداسة في 29 مارس 1481م في مدينة بيزا بإيطاليا. 

من جهة أخرى، في إطار التعاون بين برنامج الشباب، بجمعية كاريتاس مصر، ومدرسة كلية رمسيس الجديدة، وتحقيقًا لأهداف برنامج الشباب لتنمية روح التطوع، وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، قام متطوعو مدرسة كلية رمسيس الجديدة بإقامة يوم ترفيهي، داخل المدرسة.

تضمن اليوم الترفيهي العديد من الأنشطة المختلفة مثل: التلوين، بيع المنتجات الغذائية، العروض الموسيقية، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية. وقد خُصص إيراد هذا اليوم لدعم مرضى "مستعمرة الجذام"، بمنطقه أبوزعبل. وبالفعل، قام المتطوعون بشراء منتجات غذائية، وملابس العيد لأطفال، وأبناء مرضى الجذام. كذلك، قام بعض المتطوعين، بتوزيع عدد مائتي وعشرة كرتونة على المرضى، داخل عنابرهم بالمستشفى، وداخل الحضانة.

وأيضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، اجتمعت لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية، في لقائها الدوري، بقيادة القمص فرنسيس مراد، وذلك بالقاعة الملحقة، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة،

حضر اللقاء الأخ ماجد عدلي، أمين اللجنة، ومسؤولو اجتماعات الأسر، من كنائس الإيبارشية، حيث هدف الاجتماع إلى التشاور حول أجندة خطة عمل اللجنة، عبر مساراتها الثلاث: التكوين، الفاعليات، وزيارات الكنائس "نسير معًا".

 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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