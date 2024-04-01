بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس ذكرى الأربعين لشقيق الأب أنطونيوس فايز

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس ذكرى الأربعين للمتنيح، الأخ طلعت فايز، شفيق الأب أنطونيوس فايز، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب أنطونيوس فايز، وبعض الآباء الكهنة.

وتحدث الأب البطريرك في كلمة العظة حول "الشركة بين الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة"، مؤكدًا أن جميع من سبقونا إلى المجد المسائي، كما تأمل غبطته في بعض محطات إنجيل الأحد الثاني من مسيرة الصوم الأربعيني المقدس (أحد الابن الضال).

وفي ختام الذبيحة الإلهية، قدم الأب أنطونيوس فايز كلمات الشكر لغبطة أبينا البطريرك، وجميع من شاركوا في قداس ذكرى الأربعين لشقيقه المتنيح.

ونظمت كنيسة القديس مرقس للأقباط الكاثوليك بالناصرية، الفيوم، بمشاركة وحضور الأب سمعان صالح، راعي الكنيسة، مؤتمرا تكوينيا لشباب الكنيسة، وإعداد الخدام، وذلك بالتعاون مع دار القديس چيروم للتكوين والدراسات الكتابية.

وكان موضوع التكوين عن سفر ايوب وقام بالتكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

كما ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، صلوات درب الصليب، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

يأتي هذا في إطار الرياضة الفصيحة، التي تقيمها الكنيسة، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، حيث شارك في الصلاة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة.

قام بخدمة تأملات درب الصليب، كورال أسرة القديس يوسف بالرعية، كما ألقى نيافة الأنبا توماس تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "المسيح حكمة الله".

وانتهت الصلوات بالبركة الرسولية الختامية من الأنبا توماس بالصليب المقدس.