الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكاثوليكية تحتفل بذكري الطوباوية نتاليا تولاسيويتز الشهيدة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكري الطوباوية نتاليا تولاسيويتز الشهيدة، وعلى خلفية الاحتفالات نشر الأب وليم عبد المسيح سعيد  الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولدت ناتاليا تولاسيويتز في 9 أبريل 1906م، في مدينة رزيسزو البولندية، بالقرب من بودكارباتسكي، كانت الثانية من بين ستة أطفال. لقد وضعت عائلتها في قلبها بذرة الإيمان .

وبسبب مهنة والده كمفتش ضرائب، عاشت الأسرة في أماكن مختلفة. في كراكوف درس في المدرسة التي تديرها ( Poor Clares) في عام 1921، عندما استقرت العائلة  في بوزنان، واصلت ناتاليا  دراستها مع الراهبات ألاورسوليات .كانت معلمة علمانية في مدينة بوزنان،كانت نشيطة جداً في الأنشطة الكنسية ، لقد كرست نفسها منذ شبابها للرسالة بين العلمانيين، وخاصة الشابات. 

لقد كرّست نفسها جسدًها وروحًها لهذه الرسالة، وكانت مشتركة في الاجتماعات المريمية. بين عامي 1931 و1932 تخرجت في فقه اللغة البولندية. ساعدها نموها المستمر في المبادئ الكاثوليكية على التغلب على آلام فقدان أختها الكبرى بسبب مرض السل، وهو المرض الذي أصيبت به بنفسها. ذهبت إلى رابكي لتلقي العلاج، وهناك قام بالتدريس في مدرسة " عائلة الناصرة المقدسة ". 

وتمت خطيبتها لشاب متمسك بالمثل والأفكار الشيوعية، حاولت كثيراً أن ترشده إلى الإيمان المسيحي، لكنه كان يغلق أذنيه عندما تتحدث معه عن ضرورة عودته الى الإيمان القويم. فبدأت في فسخ الخطبة. على الرغم من تقواها الشديد، لم تفكر ناتاليا في أن تصبح راهبة. كانت ذكية وشابة تحب المرح والنشاطات. سعت إلى إحاطة نفسها بأشخاص مثاليين.

 كانت تحب الموسيقى: في عام 1931 دافعت عن أطروحة "ميكيفيتش والموسيقى". كانت مفتونة بالأدب. علاوة على ذلك، كانت تحب الطبيعة والمسرح. وكانت تتقن العديد من اللغات، ومحققة، ورائية للقصص والتقارير. وأعدت التقارير التي كانت تنشر في الصحافة في بلدها.

 سافرت إلى إيطاليا لزيارة الأماكن المقدسة، وأثناء سفرها مرت بمدينة أسيزي مسقط رأس فقير أسيزي العظيم ، التي كانت مفتوتة بحياته ورسالته ، كذلك تكرم القديسة تريزا ليسوع والقديسة يوحنا الصليبي. 

من عام 1933 إلى عام 1937، عملت مدرسة في مدرسة القديس كازيمير في بوزنان، وفي المدرسة الثانوية التي تديرها الأخوات الأورسوليات، وعملت على التنشئة لشباب وشابات الغد ، هكذا عبرت عن نفسها: “هناك جوع مزدوج في داخلي: الجوع إلى القداسة والجوع إلى الجمال. وفي الواقع هما نفس الشيء". كل هذه الأحداث جرت في ديباجات لحظة تاريخية وسياسية ستغير وجه بلادها.      

في سبتمبر 1939، تم غزو وطنه، بولندا الكاثوليكية، من الغرب من قبل قوات ألمانيا النازية ومن الشرق من قبل روسيا الشيوعية. كان كلا الغزاة، بقيادة هتلر وستالين، يعارضان الكاثوليكية علنًا: فقد تم إغلاق الكنائس وتحويلها إلى مستودعات وورش عمل ومواقع عسكرية. 

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