الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الروم الأرثوذكس تحتفل بحلول أحد القدّيس غريغوريوس بالاماس

كنيسة الروم الارثوذكس
كنيسة الروم الارثوذكس

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس اليوم بحلول أحد القدّيس غريغوريوس بالاماس، وعلى خلفية الاحتفالات نشر الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية شرح القديس بالاماس لقول المسيح: "إِنَّ مِنَ الْقِيَامِ ههُنَا قَوْمًا لاَ يَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى يَرَوْا مَلَكُوتَ اللهِ قَدْ أَتَى بِقُوَّةٍ" (مر 1:9). 

تفسير القديس غريغوريوس  بالاماس للقول الصادر عن السيد المسيح

وقال إن غريغوريوس بالاماس يقول: "يعني أن ملكوت الله يأتي بقوّة الروح القدس، الّذي يمنح نعمة للقادرين أن يروا. فالإنسان غير قادر، بقواه الخاصّة، على اختبار النور غير المخلوق (ملكوت الله يتماهى مع هذا النور غير المخلوق). لكنّ الروح القدس، الّذي يمتلك الحياة في ذاته، يُعطي المشتركين فيه أن يحيوا هم أيضًا إلهيًّا، إذ إنهم قد اقتنوا حياة إلهيّة سماوية".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أنطونيو سان جيوفاني فالدارنو

البطريرك بشارة الراعي يفسر معنى "الذهاب إلى الجليل" في احتفالات عيد القيامة

الروم الأرثوذكس يتممون بروجازمانى الأسبوع الثانى من الصوم الكبير

الروم الأرثوذكس بمدينة طنطا يهنئون الروم الكاثوليك بعيد البشارة

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول ذكرى السلّميّ المعترف

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس روبرت الأسقف

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالتذكار الشهري للقديسة مريم العذراء

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البارّ يوحنا مؤلف كتاب "سلّم الفضائل"

الأكثر قراءة

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

هل ارتضى الله الإهانة لعباده المؤمنين فى غزة؟ شيخ الأزهر يوضح الأمر

عاجل| رئيس اتحاد الكرة يعلنها: إيجابية عينة رمضان صبحى للمنشطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر

بعد فشله فى حرب غزة.. تصاعد الغضب من نتنياهو ومطالب بإقالته