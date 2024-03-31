الروم الأرثوذكس تحتفل بحلول أحد القدّيس غريغوريوس بالاماس

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس اليوم بحلول أحد القدّيس غريغوريوس بالاماس، وعلى خلفية الاحتفالات نشر الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية شرح القديس بالاماس لقول المسيح: "إِنَّ مِنَ الْقِيَامِ ههُنَا قَوْمًا لاَ يَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى يَرَوْا مَلَكُوتَ اللهِ قَدْ أَتَى بِقُوَّةٍ" (مر 1:9).

تفسير القديس غريغوريوس بالاماس للقول الصادر عن السيد المسيح

وقال إن غريغوريوس بالاماس يقول: "يعني أن ملكوت الله يأتي بقوّة الروح القدس، الّذي يمنح نعمة للقادرين أن يروا. فالإنسان غير قادر، بقواه الخاصّة، على اختبار النور غير المخلوق (ملكوت الله يتماهى مع هذا النور غير المخلوق). لكنّ الروح القدس، الّذي يمتلك الحياة في ذاته، يُعطي المشتركين فيه أن يحيوا هم أيضًا إلهيًّا، إذ إنهم قد اقتنوا حياة إلهيّة سماوية".