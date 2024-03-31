الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة الأنبا كيرلس أسقف أورشليم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة الأنبا كيرلس أسقف أورشليم، وعلى خلفية الاحتفالات قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 386 ميلادية تنيح الأب القديس الأنبا كيرلس أسقف أورشليم.

وكان هذا الأب قد اختير فى سنة 348 م خلفا للأنبا مكسيموس أسقف أورشليم، نظرا لعلمه وتقواه ولم يلبث على كرسيه طويلا حتى حصلت منازعات بينه وبين أكاكيوس أسقف قيصرية نحو من منهما له حق التقدم على الآخر، وكانت حجة كيرلس فى ذلك أنه خليفة القديس يعقوب أحد الاثنى عشر رسولا.

فعاد هذا القديس إلى كرسيه فى سنة 362 م وأخذ يرعى شعبه بأمانة واستقامة، ولكنه كان يقاوم الاريوسيين، وقد ألف القديس كتبا وعظات كثيرة مفيدة فى عقائد الإيمان والتقليدات القديمة ثم تنيح بسلام .