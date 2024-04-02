الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

محافظ كفرالشيخ يصدق على التعريفة الموحدة لأجرة التاكسى والـ"توكتوك"

التاكسي
التاكسي

صدق اللواء جمال نور الدين  محافظ كفرالشيخ، على قرار التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي والتوكتوك على مستوى جميع المراكز والمدن والقرى بمحافظة كفرالشيخ، طبقًا للقانون، وعلى ما يقتضيه الصالح العام. 
وتضمن القرار تحديد تعريفة أجرة (التاكسي) بواقع مبلغ 10 جنيهات داخل المدن، وتعريفة أجرة (التوكتوك)، بواقع مبلغ 5 جنيهات داخل القرى وعلى كافة الطرق بأنواعها، على أن يتم وضع استيكر على سيارات التاكسي والتوكتوك، موضحًا عليه خط السير والتعريفة المقررة للأجرة الموحدة.
كما نص القرار على تغريم من يخالف تعريفة الأجرة المقررة ومخالفة خط السير (التاكسي - التوكتوك) بتحصيل مبلغ 1500 جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه، بالإضافة إلى الحجز لمدة 30 يومًا بأماكن الإيواء في الحالتين.

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منح مالكي مركبات التوكتوك غير المرخصة مهلة 3 أشهر لتقنين الأوضاع


كما تضمن القرار منح مالكي مركبات التوكتوك غير المرخصة مهلة 3 أشهر لتقنين الأوضاع والترخيص، وفي حالة ضبطها بعد انتهاء تلك المهلة يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه، بالإضافة إلى الحجز لمدة 30 يومًا بأماكن الإيواء في الحالتين.
وكلف محافظ كفرالشيخ؛ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.


وناشدت محافظة كفرالشيخ، المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة لمركبات التاكسي والتوكتوك على الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

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