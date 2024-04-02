الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: بايدن أكد للرئيس الصيني أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايون

جو بايدن
جو بايدن

 أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد، خلال مباحثاته افتراضيا اليوم مع نظيره الصيني شي جين بينج، على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وعلى سيادة القانون وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.
وقال البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن بايدن أكد أن " الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة من أن تُستخدم في المساس بأمننا القومي". 

CNN: إدارة بايدن تستعد للموافقة على صفقة بقيمة 18 مليار دولار لدعم إسرائيل

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أجرى - في وقت سابق اليوم - مباحثات افتراضية مع نظيره الصيني شي جين بينغ تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات الشرق الأوسط.

وتركزت المباحثات على قضايا التبادل التجاري وتايوان والذكاء الاصطناعي وملفات الشرق الاوسط وأوكرانيا وتعزيز التواصل بين البلدين لإدارة المنافسة وتجنب النزاع.

txt

يهدد أصوات بايدن.. ترامب يجذب الديمقراطيين بورقة الهجرة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

وكان آخر لقاء للرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو.

وقد كان هذا اللقاء الأول بين الرئيسين منذ قمة مجموعة العشرين في بالي، في إندونيسيا، في نوفمبر ٢٠٢٢، وقد وصف الرئيس بايدن الاجتماع الأخير بنظيره الصيني بأنه "بنّاء ومثمر".

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن لصيني شي جين بينج الحفاظ على السلام سيادة القانون الولايات المتحدة

مواد متعلقة

«كان هيتغدى معايا».. شقيق اليمني يكشف لحظاته الأخيرة قبل مقتله (نص التحقيقات)

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

تطور جديد فى الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

دورى المحترفين: يد الأهلى "تصفع" الزمالك بـ"ضربات الحظ"

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق