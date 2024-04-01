يهدد أصوات بايدن.. ترامب يجذب الديمقراطيين بورقة الهجرة فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

أكد تقرير أمريكي، أن خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الهجرة يلقى قبولا لدى بعض أنصار الحزب الديمقراطي، ما يمثل ذلك مصدر قلق للرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، نشر الرئيس السابق دونالد ترامب فيديو أظهر لقطات للمهاجرين الذين يُزعم أنهم يدخلون الولايات المتحدة من دول مثل الكاميرون وأفغانستان والصين وتم تصوير لقطات لرجال يحملون وشمًا ومقاطع فيديو لجرائم عنيفة مقابل لقطات لأشخاص يلوحون ويلفون أنفسهم بالأعلام الأمريكية.

ترامب: إنهم يأتون بالآلاف وسوف نؤمن حدودنا وسنستعيد السيادة

ويقول دونالد ترامب في الفيديو الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "إنهم يأتون بالآلاف وسوف نؤمن حدودنا وسنستعيد السيادة".

وفي خطاباته ومنشوراته على الإنترنت، كثف ترامب خطابه المناهض للمهاجرين، بينما يسعى للوصول إلى البيت الأبيض للمرة الثالثة في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 واصفا المهاجرين بأنهم مجرمون خطرون "يسممون دماء" أمريكا.

وأوضحت الوكالة أنه من خلال تركيز ترامب على العرق والهوية الوطنية، غالبًا ما تعتمد رسائله على مشاكل الهجرة، والتي يتردد صداها لدى العديد من مؤيديه الأساسيين منذ عقد من الزمن، عندما بدأت هتافات "بناء الجدار" تدوي في مسيراته.

وفي المقابل يناقش الرئيس جو بايدن وحلفاؤه الحدود بشكل مختلف تمامًا، ويصور الرئيس الديمقراطي الوضع على أنه نزاع سياسي يمكن للكونجرس حله، ويوجه انتقادات إلى الجمهوريين في واشنطن لتراجعهم عن اتفاق أمن الحدود بعد مواجهة انتقادات من ترامب.

ولكن في إشارة قد تكون مثيرة للقلق بالنسبة لبايدن، يبدو أن رسالة ترامب تلقى صدى لدى العناصر الرئيسية في التحالف الديمقراطي الذي سيحتاج بايدن إلى الفوز بها في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

الاستطلاعات ترجح موقف ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وأوضحت "أسوشيتيد برس" أن ما يقرب من ثلثي الأمريكيين لا يوافقون الآن على كيفية تعامل بايدن مع أمن الحدود، بما في ذلك حوالي 4 من كل 10 ديمقراطيين، و55% من البالغين السود و73% من البالغين من أصل إسباني، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لأبحاث الشئون العامة في عام 2018.

كما وجد استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث مؤخرًا أن 45% من الأمريكيين وصفوا الوضع بأنه أزمة، في حين قال 32% آخرون إنه يمثل مشكلة كبيرة.

وأوضحت الوكالة أن الهجرة ستكون واحدة من القضايا المركزية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، حيث يقضي كل من الجانبين الأشهر الستة المقبلة في محاولة تصوير الآخر على أنه مخطئ فيما يتعلق بأمن الحدود.

ترامب يركز حملته الانتخابية على "حمام دم بايدن على الحدود"

وسيقوم ترامب بحملته الانتخابية يوم الثلاثاء في ويسكونسن وميشيغان هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يهاجم بايدن مرة أخرى بشأن الهجرة وقالت حملته إن الحدث الذي سيعقده في مدينة غراند رابيدز بغرب ميشيغان سيركز على "حمام دم بايدن على الحدود".

ويصف الرئيس السابق الاعتقالات الأخيرة التي شهدت ارتفاعًا قياسيًا في المعابر الحدودية الجنوبية الغربية بأنها "غزو" دبره الديمقراطيون لتغيير تركيبة أمريكا ذاتها، كما يتهم ترامب بايدن بالسماح عمدا للمجرمين والإرهابيين المحتملين بدخول البلاد دون رادع، وذهب إلى حد الادعاء بأن الرئيس متورط في "مؤامرة".

ومع هذا وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني هم أقل عرضة للاعتقال بسبب جرائم العنف والمخدرات والممتلكات مقارنة بالأمريكيين الأصليين.