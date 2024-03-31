تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

قال مسؤول إسرائيلي إن الوفد المتوسط المستوى الذي يشارك في محادثات الهدنة غير المباشرة بين إسرائيل وحماس موجود في مصر اليوم لتقييم ما إذا كانت هناك أي فائدة من مشاركة رئيس الموساد ديفيد بارنياع ورئيس الشاباك رونين بار في المفاوضات في الأيام المقبلة.

تفاصيل مفاوضات القاهرة بين حماس وإسرائيل

وأوضح المسؤول ذاته، لأن إسرائيل تشعر بخيبة أمل من الوساطة القطرية في الآونة الأخيرة بزعم أنهم لا يمارسون ضغوطا كافية على حركة حماس، وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأكد المسؤول ذاته أن إسرائيل مستعدة لإظهار بعض المرونة فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لكنها ليست مستعدة للسماح لجماهير من سكان غزة بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع كما تطالب حماس.

واختتم تصريحاته قائلا "لن نسمح لحماس بإعادة تأسيس نفسها في الشمال".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أمس أن محادثات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس ستستأنف اليوم الأحد في القاهرة، في أحدث محاولة للتوصل إلى هدنة بعد ما يقرب من ستة أشهر من الحرب في قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن إسرائيل سترسل وفدا إلى القاهرة يوم الأحد وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الجمعة الموافقة للوفد الإسرائيلي على استئناف المفاوضات غير المباشرة.

لكن مسؤولا من حماس قال لرويترز إن الحركة ستنتظر أولا للاستماع إلى وسطاء القاهرة بشأن نتيجة محادثاتهم مع إسرائيل أولا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" يوم السبت عن مصدر إسرائيلي أكد أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود لأن حماس رفضت إظهار أي مرونة بشأن مطالبتها بالسماح لجميع سكان شمال غزة بالعودة وشروطها لأي إطلاق سراح المزيد من الرهائن وسحب كافة قوات الجيش الإسرائيلي من غزة لكن رفضت إسرائيل هذين المطلبين بشكل قاطع.

ورفضت حماس يوم الإثنين الماضي التسوية التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة في الدوحة، مما دفع إسرائيل إلى استدعاء معظم أعضاء فريقها المفاوض.

وقال مسؤول إسرائيلي الجمعة إن إسرائيل سترسل مسؤولين من الشاباك والموساد لإجراء المفاوضات في القاهرة، موضحا أنه من غير المتوقع أن يحضر رئيس الموساد ديفيد بارنيا ورئيس الشاباك رونين بار المحادثات، لكن قد ينضما إلى المشاورات اللاحقة في الدوحة.

وكانت حماس قد أعلنت ليلة الاثنين أنها أبلغت الوسطاء بأنها عادت إلى مطالبها الأصلية بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين، وتبادل حقيقي للأسرى.

يوم الأربعاء، أبلغ برنياع مجلس الوزراء الحربي أن صفقة الرهائن لا تزال ممكنة إذا كانت إسرائيل مستعدة لأن تكون أكثر تساهلًا فيما يتعلق بعودة سكان غزة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع وقد رفضت إسرائيل الفكرة إلى حد كبير، لأنها تسعى إلى منع عودة نشاط حماس في المناطق التي قامت بتطهيرها بالفعل من الحركة.