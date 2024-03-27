الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024| ترامب يتجه لاكتساح بايدن في ولاية تكساس

بايدن وترامب
بايدن وترامب

أظهر استطلاع جديد للرأي، تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن في فرص الفوز بولاية تكساس في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، والتي تعد من أهم الولايات الأمريكية في حسم الانتخابات.

وتفوق ترامب بحسب الاستطلاع الذي نشرته كلية ماريست أمس الثلاثاء، في تكساس على بايدن بنحو 5.5 نقطة في عام 2020، وهو أصغر هامش انتصار لمرشح رئاسي من الحزب الجمهوري في الولاية ذات الانتماء للحزب الجمهوري منذ ما يقرب من ربع قرن، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

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انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024|الهجرة والولايات المتأرجحة تُشعل المنافسة بين بايدن وترامب

سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. ترامب يتفوق على بايدن في تكساس 

لكن وفقا لاستطلاع ماريست، الذي أجري في الفترة من 18 إلى 21 مارس الجاري، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب يتقدم على جو بايدن بفارق 11 نقطة (55% - 44%) بين الناخبين المسجلين، لكن تقدم ترامب يتقلص إلى 7 نقاط (53% - 46%) بين من يقولون إنهم سيشاركون في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وأظهر الاستطلاع أن المستقلين، الذين حصل عليهم جو بايدن بنسبة 6 نقاط مئوية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، يؤيدون الآن دونالد ترامب، حيث سيحصل ترامب على أصوات 56% من المستقلين في تكساس مقابل 41% لبايدن في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

ويشير الاستطلاع أيضًا إلى أن جو بايدن فقد تفوقه بين الناخبين الشباب، وأن دونالد ترامب حقق نجاحات كبيرة بين الناخبين السود واللاتينيين في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 المرتقب في نوفمبر المقبل.

وفي سباق محتمل يضم ثلاثة مرشحين، من بينهم المرشح الرئاسي المستقل الذي تحول إلى الديمقراطي روبرت إف كينيدي جونيور، يشير الاستطلاع إلى حصول دونالد ترامب على 48%، وجو بايدن على 36%، وكينيدي على 15%. 

قضايا الهجرة تحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وكانت الهجرة، بنسبة 27%، هى القضية الأولى في أذهان الناخبين في تكساس، التي تشترك في حدود تبلغ حوالي 1254 ميل مع المكسيك، وبحسب الاستطلاع، كان التضخم بنسبة 26% ثاني أهم قضية بالنسبة للناخبين، يليه الحفاظ على الديمقراطية بنسبة 24%.

كما يشير الاستطلاع الذي نشرته كلية ماريست إلى تقدم السناتور الجمهوري تيد كروز بست نقاط على منافسه الديمقراطي النائب كولين ألريد، في مواجهة رئيسية في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس حيث يهدف الحزب الجمهوري إلى استعادة أغلبية المجلس في انتخابات نوفمبر المقبل.

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بعد تغريمه 350 مليون دولار.. هل يخوض دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

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