الاتحاد الأوروبي يواجه هيمنة شركات آبل وجوجل وميتا بقانون الخدمات الرقمية

فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقات بشأن شركات آبل وجوجل وميتا، اليوم الاثنين، وهى الحالات الأولى بموجب “قانون الخدمات الرقمية” (DMA) الجديد والشامل والذي يهدف إلى منع شركات التكنولوجيا الكبرى من محاصرة واحتكار الأسواق الرقمية.

وقالت المفوضية الأوروبية، إنها تحقق مع الشركات بتهمة “عدم امتثالها” لقانون الخدمات الرقمية (DMA)، وذلك وفق وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

تفاصيل تحقيقات الاتحاد الأوروبي ضد آبل وجوجل وميتا

وأوضحت "أسوشيتيد برس" أن قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر، عبارة عن كتاب قواعد واسع النطاق يستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقدم "خدمات النظام الأساسي الأساسية"، ويجب على هذه الشركات أن تلتزم بمجموعة من الأمور، وإلا ستتعرض لعقوبات مالية باهظة أو حتى تفكيك الشركات.

وتهدف قواعد قانون الخدمات الرقمية الأوروبي إلى هدف واسع ولكن غامض يتمثل في جعل الأسواق الرقمية "أكثر عدلًا" و"أكثر قابلية للتنافس" من خلال تفكيك النظم البيئية التكنولوجية المغلقة التي تحصر المستهلكين في منتجات أو خدمات شركة واحدة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها "تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات الكبرى لا ترقى إلى مستوى الامتثال الفعال لالتزاماتهم بموجب القانون الجديدة.

وتبحث اللجنة التابعة للاتحاد الأوروبي ما إذا كانت شركتي جوجل وآبل تلتزمان تمامًا بقواعد قانون DMA التي تتطلب من شركات التكنولوجيا السماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى العروض المتاحة خارج متاجر التطبيقات الخاصة بهم.

وقالت اللجنة إنها تشعر بالقلق من أن الشركتين تفرضان "قيودًا وقيودًا مختلفة" بما في ذلك فرض رسوم تمنع التطبيقات من الترويج للعروض بحرية.

قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يهدد هيمنة آبل وجوجل وميتا

وتواجه جوجل أيضًا تدقيقًا لعدم امتثالها لأحكام قانون DMA التي تمنع عمالقة التكنولوجيا من إعطاء الأفضلية لخدماتهم على المنافسين.

وقالت اللجنة إنها تشعر بالقلق من أن إجراءات جوجل ستؤدي إلى عدم التعامل مع خدمات الطرف الثالث المدرجة في صفحة نتائج بحث جوجل "بطريقة عادلة وغير تمييزية"، فيما قالتالشركة إنها أجرت "تغييرات كبيرة" على طريقة عمل خدماتها في أوروبا للامتثال لقانون DMA.

كذلك تحقق اللجنة أيضًا فيما إذا كانت شركة آبلApple تفعل ما يكفي للسماح لمستخدمي أيفون iPhone بتغيير متصفحات الويب بسهولة.

وقالت شركة Apple إنها واثقة من أن خطتها تتوافق مع قانون DM، وأنها "ستواصل العمل بشكل بناء مع المفوضية الأوروبية أثناء إجراء تحقيقاتها"، مشيرة إلى أنها أنشأت مجموعة واسعة من إمكانات المطورين والميزات والأدوات الجديدة للامتثال للوائح.

وتنظر اللجنة بحسب التقرير أيضًا في خيار شركة ميتا Meta للمستخدمين بدفع رسوم شهرية للإصدارات الخالية من الإعلانات من فيسبوك Facebook أو انستجرام Instagram حتى يتمكنوا من تجنب استخدام بياناتهم الشخصية لاستهدافهم بالإعلانات عبر الإنترنت.

وقالت اللجنة التابعة للاتحاد الأوروبي إنها تهدف إلى إنهاء تحقيقاتها في غضون 12 شهرا.