الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

تقدم معلومات مضللة.. مايكروسوفت تهاجم جوجل بسبب الذكاء الاصطناعي

جوجل
جوجل

أبلغت شركة مايكروسوفت العملاقة منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أن شركة جوجل المنافسة لديها ميزة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) بسبب امتلاكها للبيانات والرقائق المحسنة للذكاء الاصطناعي.

وكشفت شبكة "فوكس نيوز"، اليوم أن تعليقات مايكروسوفت جاءت ردًا على مشاورة طلبتها المفوضية الأوروبية في يناير الماضي حول مستوى المنافسة بين شركات التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووفق الشبكة يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل تطبيقات ChatGPT من OpenAI وGemini  من جوجل  Google إنتاج محتوى يشبه ما يقدمه الإنسان استجابةً لطلبات مكتوبة موجهة إليه، ولكنها أثارت مخاوف بشأن المعلومات المضللة وانتهاكات الملكية الفكرية.

وقالت مايكروسوفت في بيان لها إلى لجنة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي "اليوم لدينا شركة واحدة فقط جوجل وهي مندمجة بطريقة توفر لها القوة والاستقلالية في كل مرحلة من مراحل الذكاء الاصطناعي من الرقائق إلى متجر تطبيقات الهاتف المحمول، لذا يجب على الجميع الاعتماد على الشراكات للابتكار والمنافسة".  

وأوضحت مايكروسوفت أن أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل ستمنحها ميزة تنافسية لسنوات قادمة وأن مجموعاتها الكبيرة من بيانات الملكية مثل محرك بحث جوجل ويوتيوب مكنتها من تدريب نماذج لغوية كبيرة تدعم تطبيق Gemini  جيميني الخاص بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت مايكروسوفت: "يوفر موقع يوتيوب مجموعة لا مثيل لها من محتوى الفيديو؛ فهو يستضيف حوالي 14 مليار مقطع فيديو، كما تتمتع جوجل بإمكانية الوصول إلى مثل هذا المحتوى، لكن مطوري الذكاء الاصطناعي الآخرين لا يستطيعون ذلك".

وقالت مايكروسوفت إن المساعدين الصوتيين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي، مثل Google  مساعد جوجل Assistant و تطبيق سيري Siri  من شركة أبل  Apple، يمنحون تلك الشركات ميزة، مشيرة إلى أنهم في وضع جيد للتطور والاستفادة من مساعديهم الصوتيين الحاليين في دعم الذكاء الاصطناعي لكن  لن يتمتع منافسو جوجل وأبل بنفس المزايا.

txt

"جوجل" تعود بخاصية الذكاء الاصطناعى للصور بعد وقفها

مايكروسوفت تتهم جوجل بتقييد العملاء

من جهتها ردت شركة Google على تقرير مايكروسوفت Microsoft  قائلة "نأمل أن تسلط دراسة المفوضية الضوء على الشركات التي لا تتيح تطبيق جوجل كلاوند  Google Cloud أو التي لديها تاريخ طويل في تقييد العملاء والذين يتبعون نفس النهج في خدمات الذكاء الاصطناعي" في إشارة إلى مايكروسوفت.

ويخضع استثمار مايكروسوفت بأكثر من 10 مليارات دولار في تطبيق الذكاء الاصطناعي   OpenAI  للتدقيق من قبل منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وقد سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف التنظيمية بشأن مثل هذه الشراكات بين عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة.

txt

مايكروسوفت تستعد لإطلاق أوفيس 2024

مايكروسوفت جوجل شركة جوجل الذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبي ChatGPT OpenAI Gemini google

مواد متعلقة

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

مجلس التعاون المصرى اليونانى يعزز الشراكة بين البلدين (تقرير)

تقارير دولية: "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين مصر والاتحاد الأوروبي تعزز مستويات التعاون

تقرير أمريكي: حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر تعزز وتيرة التعاون

بوليتيكو: الاتحاد الأوروبى سيوجّه 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصرى والاستثمار المشترك

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

خلال 3 سنوات.. تفاصيل حصول مصر على 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى

الرئيس القبرصى يصل القاهرة للمشاركة فى القمة المصرية الأوروبية

الأكثر قراءة

عاجل|بالحى الشعبى.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر" (صور)

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء