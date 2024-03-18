تقدم معلومات مضللة.. مايكروسوفت تهاجم جوجل بسبب الذكاء الاصطناعي

أبلغت شركة مايكروسوفت العملاقة منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أن شركة جوجل المنافسة لديها ميزة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) بسبب امتلاكها للبيانات والرقائق المحسنة للذكاء الاصطناعي.

وكشفت شبكة "فوكس نيوز"، اليوم أن تعليقات مايكروسوفت جاءت ردًا على مشاورة طلبتها المفوضية الأوروبية في يناير الماضي حول مستوى المنافسة بين شركات التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووفق الشبكة يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل تطبيقات ChatGPT من OpenAI وGemini من جوجل Google إنتاج محتوى يشبه ما يقدمه الإنسان استجابةً لطلبات مكتوبة موجهة إليه، ولكنها أثارت مخاوف بشأن المعلومات المضللة وانتهاكات الملكية الفكرية.

وقالت مايكروسوفت في بيان لها إلى لجنة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي "اليوم لدينا شركة واحدة فقط جوجل وهي مندمجة بطريقة توفر لها القوة والاستقلالية في كل مرحلة من مراحل الذكاء الاصطناعي من الرقائق إلى متجر تطبيقات الهاتف المحمول، لذا يجب على الجميع الاعتماد على الشراكات للابتكار والمنافسة".

وأوضحت مايكروسوفت أن أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل ستمنحها ميزة تنافسية لسنوات قادمة وأن مجموعاتها الكبيرة من بيانات الملكية مثل محرك بحث جوجل ويوتيوب مكنتها من تدريب نماذج لغوية كبيرة تدعم تطبيق Gemini جيميني الخاص بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت مايكروسوفت: "يوفر موقع يوتيوب مجموعة لا مثيل لها من محتوى الفيديو؛ فهو يستضيف حوالي 14 مليار مقطع فيديو، كما تتمتع جوجل بإمكانية الوصول إلى مثل هذا المحتوى، لكن مطوري الذكاء الاصطناعي الآخرين لا يستطيعون ذلك".

وقالت مايكروسوفت إن المساعدين الصوتيين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي، مثل Google مساعد جوجل Assistant و تطبيق سيري Siri من شركة أبل Apple، يمنحون تلك الشركات ميزة، مشيرة إلى أنهم في وضع جيد للتطور والاستفادة من مساعديهم الصوتيين الحاليين في دعم الذكاء الاصطناعي لكن لن يتمتع منافسو جوجل وأبل بنفس المزايا.

مايكروسوفت تتهم جوجل بتقييد العملاء

من جهتها ردت شركة Google على تقرير مايكروسوفت Microsoft قائلة "نأمل أن تسلط دراسة المفوضية الضوء على الشركات التي لا تتيح تطبيق جوجل كلاوند Google Cloud أو التي لديها تاريخ طويل في تقييد العملاء والذين يتبعون نفس النهج في خدمات الذكاء الاصطناعي" في إشارة إلى مايكروسوفت.

ويخضع استثمار مايكروسوفت بأكثر من 10 مليارات دولار في تطبيق الذكاء الاصطناعي OpenAI للتدقيق من قبل منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وقد سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف التنظيمية بشأن مثل هذه الشراكات بين عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة.