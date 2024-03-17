الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس القبرصى يصل القاهرة للمشاركة فى القمة المصرية الأوروبية

الرئيس القبرصي نيكوس
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

وصل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى القاهرة، اليوم، للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر

ووفق صحيفة "قبرص ميل"، تأتي قمة اليوم في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي سيتم خلالها توقيع إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وسيشارك الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في اجتماع تنسيقي مع الزعماء الأوروبيين المشاركين الآخرين، ورؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا ومستشار النمسا ورئيس المفوضية الأوروبية. 

وقالت الصحيفة إن القادة الأوروبيين سيتجهون بعد ذلك إلى القصر الرئاسي، حيث سيعقدون اجتماعات ثنائية منفصلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقب ذلك اجتماع بين الرئيس السيسي وجميع الزعماء الأوروبيين المشاركين، ثم عقد المباحثات الموسعة بمشاركة وفود الدول المشاركة في الاجتماع.

ومن ثم ستقوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس السيسي بالتوقيع على الإعلان المشترك بحضور جميع القادة.

وفي حوالي الساعة السادسة مساءً، من المتوقع أن يدلي الزعماء السبعة بتصريحات لوسائل الإعلام، وبعد ذلك سيقيم الرئيس المصري مأدبة عشاء على شرف الزعماء الأوروبيين.

وسيعود الرئيس خريستودوليدس، الذي يرافقه المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتمبيوتيس ورئيس مكتبه الدبلوماسي دوروس فينيسيس ومسئولون، إلى قبرص مساء  اليوم الأحد وذلك وفق الصحيفة. 

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اقتصاديون: حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبى تخفض الأعباء على الاقتصاد المصرى

إعلان شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وبحسب وكالة رويترز من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل ضخمة وعلاقة مطورة مع مصر في القاهرة اليوم، فيما تهدف اتفاقية الشراكة الشاملة إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري.

ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لمصر.

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6 مجالات أساسية.. تفاصيل توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبى ومصر

القاهرة القمة المصرية الأوروبية الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الاتحاد الأوروبي ومصر شراكة اسراتيجية شاملة

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