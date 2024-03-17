الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية في مجابهة الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

تحظى مصر والاتحاد الأوروبي بشراكة ممتدة في مجال مجابهة الهجرة غير الشرعية التي باتت مصدر تهديد للجميع لما تمثل من أعباء أمنية وسياسية واجتماعية.

txt

عهد جديد.. رفع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية».. وحزمة مساعدات بـ٨ مليارات دولار

محطات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة الهجرة غير الشرعية

وتسيطر سياسة الهجرة واللجوء على اهتمامات الاتحاد الأوروبي خاصة منذ عام 2011، ففي عام 2023 توافقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على إصلاح سياسة الهجرة واللجوء، ليتجه بعدها الاتحاد لتوقيع اتفاقيات مع العديد من الدول في هذا الشأن ومن بينهم تونس وذلك عام 2023 ومنحها مليار دولار مساعدة ماليا لدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ورغم أن مصر كانت وجهة ونقطة عبور مهمة لأوروبا منذ أواخر الثمانينيات، إلا أن القاهرة نجحت في التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجابهة هذه الظاهرة خاصة منذ عام 2014، ومن المرتقب اليوم توقيع اتفاق بين الجانبين بخصوص دعم مجابهة الهجرة غير الشرعية. 

فسبق وشاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي للهجرة في القرن الإفريقي والتي عرفت باسم "عملية الخرطوم" وذلك في نوفمبر 2014 لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

كذلك شاركت مصر في عملية التحضير والصياغة في "قمة فاليتا " بمالطا حول الهجرة غير الشرعية وذلك في نوفمبر 2015، ضمن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وإدارة الحدود، وبروز مصر كقائد إقليمي في أفريقيا لمجابهة هذه الظاهرة.

وضمن مسارات التعاون، وقعت مصر في أكتوبر 2018 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

أيضا في فبراير 2019 استضافت مصر أول قمة عربية أوروبية بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا الهجرة.

وضمن مسارات التنسيق بين الجانبين، عقدت العديد من المشاورات لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية مثل عقد جلسة المشاورات الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2017، وجلسة ثانية في يونيو 2019 وثالثة في نوفمبر 2021.

وقد أسفرت هذه الجلسات على توقيع بروتوكولات تعاون مشترك ذات طابع استراتيجي لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر، ودعم جهود تعزيز الهجرة الشرعية، والتأكيد على الحاجة لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل، بجانب مساهمات الاتحاد الأروبي في توفير المعدات اللازمة في مجال مكافحة الهجرة. 

وعلى المستوى الثنائي وقعت مصر وإيطاليا برتوكول مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية عام 2018 وتم تجديده عام 2020 للاستعانة بالخبرات المصرية بجانب تأهيل العمالة وتصديرها لإيطاليا.

txt

6 مجالات أساسية.. تفاصيل توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبى ومصر

مصر الاتحاد الأوروبي مصر والاتحاد الأوروبى الهجرة غير الشرعية مجابهة الهجرة غير الشرعية

مواد متعلقة

عبر القنوات الخلفية.. الولايات المتحدة تروض إيران بسبب اشتعال الشرق الأوسط

الرئيس القبرصى يزور القاهرة غدًا للمشاركة فى القمة المصرية الأوروبية

6 مجالات أساسية.. تفاصيل توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبى ومصر

يضم قادة إيطاليا واليونان وبلجيكا.. تفاصيل أجندة الوفد الأوروبى فى مصر غدًا

تقرير عبرى: استئناف محادثات هدنة غزة وملف المحتجزين فى قطر غدًا

تحت الأنقاض وفى سجون الاحتلال.. مصير آلاف المفقودين فى غزة يفاقم آلام الفلسطينيين

تقرير عبرى: لا توجد خطة بشأن توزيع المساعدات البحرية على سكان غزة

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

الأكثر قراءة

استراتيجيات محكمة وإجراءات فعالة.. جذب الاستثمارات الطريق لزيادة العوائد الدولارية

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

الرئيس السيسى يعقد لقاءات ثنائية مع قادة أوروبا بشأن تطوير العلاقات

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى